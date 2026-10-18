Απάτες: Με πρόσχημα βλάβες στο ρεύμα αρπάζουν χρήματα και χρυσαφικά

Παριστάνουν τεχνικούς εταιρειών ενέργειας ή συνεργάτες λογιστών και οδηγούν τα θύματα βήμα προς βήμα στην παγίδα

Ανθή Κουρεντζή

Απάτες: Με πρόσχημα βλάβες στο ρεύμα αρπάζουν χρήματα και χρυσαφικά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απατεώνες παριστάνουν τεχνικούς εταιρειών ενέργειας ήάτες λογιστών για να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα.
  • Χρησιμοποιούν τηλεφωνικές οδηγίες για να πείσουν τα θύματα να αφαιρέσουν μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούν συνεργοί τους.
  • Σε μια περίπτωση, οι δράστες χρησιμοποίησαν το όνομα πραγματικού λογιστή για να κάνουν την απάτη πιο πειστική και απέσπασαν τιμαλφή αξίας 8.000 έως 10.000 ευρώ.
  • Η μέθοδος περιλαμβάνει τη δημιουργία αίσθησης επείγοντος και την απασχόληση του θύματος για να αποσπάσουν την προσοχή του.
  • Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά.
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Ένα τηλεφώνημα για δήθεν επικίνδυνη ηλεκτρολογική βλάβη ή μια υποτιθέμενη καταγραφή περιουσιακών στοιχείων αρκεί για να αποκτήσουν οι απατεώνες πρόσβαση σε χρήματα και κοσμήματα μέσα σε σπίτια. Οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν πώς οι δράστες αποσπούν την προσοχή των ενοίκων, ενώ συνεργοί τους αφαιρούν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Στην περίπτωση της δήθεν βλάβης στο ρεύμα, ο συνομιλητής εμφανίζεται ως υπάλληλος εταιρείας ενέργειας. Επικαλείται εργασίες στη γειτονιά, προγραμματισμένη διακοπή ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ζητά από τον πολίτη να ακολουθήσει μια σειρά οδηγιών.

Τον κατευθύνει στον ηλεκτρικό πίνακα, τον ρωτά αν αναβοσβήνουν οι λυχνίες και του ζητά να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικές συσκευές. Με αβάσιμους ισχυρισμούς περί «ακτινοβολίας», τον πείθει στη συνέχεια να αφαιρέσει όσα μεταλλικά αντικείμενα φορά και να συγκεντρώσει τα κοσμήματά του.

Μια γυναίκα περιέγραψε στο MEGA ότι ο άνδρας που της τηλεφώνησε παρουσίασε στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ, επιχειρώντας να εμφανιστεί αξιόπιστος. Επικαλέστηκε κίνδυνο από το ρεύμα και την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά, ακόμη και τη βέρα της μητέρας της και τον σταυρό του παιδιού της.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του, τα τοποθέτησε σε μαξιλαροθήκη και τα μετέφερε στο σαλόνι. Όσο εκείνος εξακολουθούσε να την καθοδηγεί τηλεφωνικά, οι δράστες πρόλαβαν να τα αφαιρέσουν.

Η παγίδα με το όνομα του πραγματικού λογιστή

Σε άλλη περίπτωση, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν ως κάλυψη ένα λογιστικό γραφείο. Το θύμα ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι γνώριζαν ακόμη και το όνομα του λογιστή του, στοιχείο που έκανε την προσέγγιση πιο πειστική.

Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν και να ασφαλιστούν τα αντικείμενα του σπιτιού, ζήτησαν να συγκεντρωθούν τα τιμαλφή σε τραπέζι. Στη συνέχεια, ο ένας απασχόλησε το θύμα σε άλλο δωμάτιο, δήθεν για την καταγραφή συσκευών, ενώ συνεργός του μπήκε από τη μισάνοιχτη πόρτα και τα πήρε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η απώλεια υπολογίζεται σε 8.000 έως 10.000 ευρώ.

Κοινό στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές είναι η δημιουργία μιας αίσθησης επείγοντος και η συνεχής απασχόληση του θύματος.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία σε όσους επικοινωνούν μαζί τους.

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