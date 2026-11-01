Συναγερμός στην πλατεία Συντάγματος για ύποπτο σάκο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου σάκου στην πλατεία Συντάγματος.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι ειδικοί της αστυνομίας ανέλαβαν τον ενδελεχή έλεγχο στο σημείο. Σκοπός τους ήταν να διαπιστώσουν με ακρίβεια το περιεχόμενο που έκρυβε ο ύποπτος σάκος.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχώρησε σε έκτακτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Όθωνος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η ευρύτερη περιοχή στην πλατεία Συντάγματος αποκλείστηκε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η εξέταση για το ύποπτο αντικείμενο.

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