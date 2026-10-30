Συναγερμός στην Ομόνοια για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Snapshot Στην Ομόνοια εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο που φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο.

Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί σε τρεις δρόμους γύρω από την Ομόνοια για λόγους ασφαλείας.

Οι κλειστοί δρόμοι είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, η οδός Σατωβριάνδου και η οδός Βερανζέρου σε συγκεκριμένα σημεία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, το οποίο φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.

Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ, για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρεις δρόμους.

Φωτογραφία από τον αποκλεισμένο δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται έλεγχος από το Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλατείας Ομονοίας.

Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.

Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας.

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Λίγο μετά τις 10:00 πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο πλαίσιο της επιχείρησης των πυροτεχνουργών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια το ύποπτο αντικείμενο.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας: