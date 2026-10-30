Συναγερμός στην Ομόνοια για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Διακοπή κυκλοφορίας σε τρεις δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου (χαρτοκιβωτίου) - Έλεγχος από το Τ.Ε.Ε.Μ. στην περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας
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- Στην Ομόνοια εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο που φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.
- Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο.
- Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί σε τρεις δρόμους γύρω από την Ομόνοια για λόγους ασφαλείας.
- Οι κλειστοί δρόμοι είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, η οδός Σατωβριάνδου και η οδός Βερανζέρου σε συγκεκριμένα σημεία.
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, το οποίο φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.
Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ, για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρεις δρόμους.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:
- Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλατείας Ομονοίας.
- Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.
- Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.
Υπενθυμίζεται ότι το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας.
Λίγο μετά τις 10:00 πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο πλαίσιο της επιχείρησης των πυροτεχνουργών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια το ύποπτο αντικείμενο.
Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας: