Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση του ΤΕΕΜ

Snapshot Στην Ομόνοια εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο που φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο.

Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί σε τρεις δρόμους γύρω από την Ομόνοια για λόγους ασφαλείας.

Οι κλειστοί δρόμοι είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, η οδός Σατωβριάνδου και η οδός Βερανζέρου σε συγκεκριμένα σημεία. Snapshot powered by AI

Καρέ καρέ η επιχείρηση των πυροτεχνουργών του Τ.Ε.Ε.Μ. για την εξουδετέρωση του ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου το πρωί της Παρασκευής (30/10). Η ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας, ενώ η κυκλοφορία είχε διακοπεί σε δρόμους γύρω από το σημείο.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας:

Υπενθυμίζεται ότι το ύποπτο αντικείμενο, φέρεται να είναι χαρτοκιβώτιο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας που πραγματοποίησαν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τρεις δρόμους.

Φωτογραφία από τον αποκλεισμένο δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται έλεγχος από το Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είχε διακοπεί:

Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλατείας Ομονοίας.

Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.

Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου.

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