Συναγερμός στη Συγγρού λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου λόγω ανεύρεσης ύποπτου αντικειμένου στη Λεωφόρο Συγγρού.

Οι Αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Βουρβάχη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (31/10) λόγω ανεύρεσης ύποπτου αντικειμένου στη Λεωφόρο Συγγρού.

Οι Αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο και έχουν θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Βουρβάχη σσο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου.