Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 80χρονη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

Snapshot Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι στο σπίτι της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Ο 90χρονος σύζυγός της, που πάσχει από άνοια και βρέθηκε τραυματισμένος, συνελήφθη και νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι συνθήκες του θανάτου της 80χρονης παραμένουν αδιευκρίνιστες και εξετάζεται το ενδεχόμενο παραβίασης του σπιτιού.

Η αστυνομία ερευνά την προέλευση των τραυμάτων και των δύο ηλικιωμένων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Τον μυστηριώδη θάνατο μιας 80χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος πάσχει από άνοια και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), όταν η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού εντόπισε τους γονείς της και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα στο κεφάλι. Τραυματισμένος στο κεφάλι αλλά και στα χέρια εντοπίστηκε και ο 90χρονος σύζυγός της.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 80χρονη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παραβίασης του σπιτιού.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται να εξακριβωθεί πώς προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα της γυναίκας, αλλά και από πού προέρχονται τα τραύματα που έφερε ο σύζυγός της.

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