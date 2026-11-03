Κατάρρευση οροφής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό

Snapshot Κατέρρευσε η οροφή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων στον Κεραμεικό.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι πιθανώς διαμένει άστεγος μέσα στο κτίριο.

Η οδός Κεραμεικού έχει κλείσει στο ύψος της Μύκαλης λόγω του συμβάντος.

Πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο και αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Snapshot powered by AI

Έρευνες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό, η οροφή του οποίου κατέρρευσε, πραγματοποιούν πυροσβέστες.

Πρόκειται για κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι διαμένει μέσα πιθανώς άστεγος.

Καθώς έχει πέσει μεγάλο τμήμα του κτιρίου αναμένεται να έρθει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ στο σημείο, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency. Η οδός Κεραμεικού έχει κλείσει στο ύψος της Μύκαλης.

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