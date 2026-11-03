Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τη σύζυγό του στη Λοκρίδα

Snapshot Ένας 65χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη στη Λοκρίδα Φθιώτιδας.

Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία κάλεσε αμέσως βοήθεια.

Η αστυνομία ενημερώθηκε και το ΑΤ Λοκρών διενεργεί την προανάκριση. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, στη Λοκρίδα Φθιώτιδας, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός εντός αποθήκης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τον 65χρονο εντόπισε νεκρό η σύζυγός του, η οποία κάλεσε αμέσως βοήθεια, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άνδρα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, με το ΑΤ Λοκρών να αναλαμβάνει την προανάκριση.

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