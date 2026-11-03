Ηράκλειο: 58χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του – «Θα σε σκοτώσω αν σε δω με άλλον»

Συνελήφθη ο 58χρονος

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Ηράκλειο: 58χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του – «Θα σε σκοτώσω αν σε δω με άλλον»
ΕΛΛΑΔΑ
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Τον τρόμο έζησε μια 43χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, αφού δέχτηκε απειλητικά μηνύματα από τον πρώην σύντροφό της, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του.

Ο 58χρονος πρώην σύντροφό της, φέρεται να την απειλούσε ακόμη και με τη ζωή της, στέλνοντάς της μηνύματα όπου της έλεγε πως αν τη δει με άλλον άνδρα, θα τη σκοτώσει και έπειτα θα αυτοκτονήσει.

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