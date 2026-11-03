Ηράκλειο: Ένας Κρητικός στη λίστα Forbes 30 Under 30 Greece – Η διάκριση του Σωτήρη Καλαϊτζάκη
Πρόκειται για τον ιδρυτή της SVK Robotics που έχει έδρα στο Ηράκλειο
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Μια πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε ο Σωτήρης Καλαϊτζάκης από το Ηράκλειο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα Forbes 30 Under 30 Greece.
Πρόκειται για τον ιδρυτή της SVK Robotics που έχει έδρα στο Ηράκλειο και συγκαταλέγεται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεχωρίζουν για τη δραστηριότητά τους.
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