Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε καταρρίχηση – Τα νεότερα για την υγεία του

Τραύματα στη σπονδυλική στήλη αλλά και στα πλευρά φέρει ο 45χρονος πυροσβέστης, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου εννέα μέτρων κατά τη διάρκεια καταρρίχησης σε φαράγγι στην περιοχή Ρίζα στην Ιεράπετρα.

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