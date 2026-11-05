Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε καταρρίχηση – Τα νεότερα για την υγεία του
Πώς είναι η κατάσταση του πυροσβέστη μετά την πτώση στο φαράγγι
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Τραύματα στη σπονδυλική στήλη αλλά και στα πλευρά φέρει ο 45χρονος πυροσβέστης, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου εννέα μέτρων κατά τη διάρκεια καταρρίχησης σε φαράγγι στην περιοχή Ρίζα στην Ιεράπετρα.
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