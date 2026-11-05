Ένταση σε Λύκειο της Κρήτης – Στο Αστυνομικό Τμήμα έξι μαθητές
Προσαγωγές έξι μαθητών στο 8ο Λύκειο πριν από τις κινητοποιήσεις για την Παιδεία
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Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο 8ο Λύκειο Ηρακλείου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, με την Αστυνομία να προχωράει σε έξι προσαγωγές μαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
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