Ένταση σε Λύκειο της Κρήτης – Στο Αστυνομικό Τμήμα έξι μαθητές

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο 8ο Λύκειο Ηρακλείου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, με την Αστυνομία να προχωράει σε έξι προσαγωγές μαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

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