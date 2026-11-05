Πυρκαγιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας της κατοικίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πυρκαγιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα μεζονέτας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το απόγευμα.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
  • Η φωτιά περιορίστηκε και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξαν υλικές ζημιές στον χώρο της φωτιάς.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε μεζονέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας της κατοικίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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