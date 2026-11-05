Πυρκαγιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα μεζονέτας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το απόγευμα.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η φωτιά περιορίστηκε και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξαν υλικές ζημιές στον χώρο της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε μεζονέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας της κατοικίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.