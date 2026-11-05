Πυρκαγιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας της κατοικίας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα μεζονέτας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το απόγευμα.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
- Η φωτιά περιορίστηκε και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
- Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξαν υλικές ζημιές στον χώρο της φωτιάς.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε μεζονέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας της κατοικίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ