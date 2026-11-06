Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|6/11/2026 6:30:00 πμ
|6/11/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΜΗΛΕΑΣ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΞΕΝΙΔΙ Ι. - ΚΗΠΩΝ
|494
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 10:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ
|1430
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1210
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΧΡΥΔ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ6, ΝΟ4 απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ11 - 13, ΝΟ9 απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: Α.ΠΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ7 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ13 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1498
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΚΑΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1217
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ18 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1505
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΔΕΙΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔ.ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ ΝΟ31 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΟ47, 49 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1502
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1191
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1211
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1183
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΑΘΟΛ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΘΟΛ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΡΒΑΝΑ ΑΠΟ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ, ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.
|733
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
|496
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 3:00:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΑΜΦΕΙΑΣ - ΣΙΠΥΛΟΥ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
|495
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ 16 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1504
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΙΜΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|567
|Λειτουργία
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 7+8+9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 4:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΜΙΡΔΕΣΙΟΥ, Α. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΜΗΔΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΝΙΓΔΗΣ, ΑΙΝΟΥ, ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
|732
|Κατασκευές
|6/11/2026 8:00:00 πμ
|6/11/2026 5:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΤΟΧΙ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΓΑΛΗΝΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΛΕΩΦ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΣΥΜΗΣ - ΚΑΣΣΟΥ - ΑΘ ΓΟΥΛΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΣ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΠΑΤΜΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΕΑΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ - ΑΓ ΛΟΥΚΑ - ΔΑΙΔΑΛΩΝ - ΞΕΛΕΥΤΑΚΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΝ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΟΡΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1778
|Λειτουργία
|6/11/2026 9:00:00 πμ
|6/11/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: Π.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ ΝΟ68 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ
|1503
|Λειτουργία
|6/11/2026 9:00:00 πμ
|6/11/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΝΟ22 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ ΝΟ24 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1501
|Κατασκευές
|6/11/2026 9:00:00 πμ
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ29 έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ39 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1500
|Κατασκευές
|6/11/2026 9:00:00 πμ
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΝΟ7 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1499
|Κατασκευές
|6/11/2026 9:30:00 πμ
|6/11/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1431
|Κατασκευές
|6/11/2026 12:00:00 μμ
|6/11/2026 3:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ134, ΝΟ142 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ73 α από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1497
|Κατασκευές
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