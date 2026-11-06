Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/11/2026 6:30:00 πμ6/11/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΜΗΛΕΑΣ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΞΕΝΙΔΙ Ι. - ΚΗΠΩΝ494Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 10:00:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ1430Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1210Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΧΡΥΔ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ6, ΝΟ4 απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ11 - 13, ΝΟ9 απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: Α.ΠΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ7 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ13 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1498Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΚΑΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1217Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ18 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1505Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΔΕΙΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔ.ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ ΝΟ31 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΟ47, 49 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1502Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1191Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1211Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1183Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΚΑΘΟΛ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΘΟΛ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΡΒΑΝΑ ΑΠΟ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ, ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.733Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 2:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ496Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 3:00:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΜΦΕΙΑΣ - ΣΙΠΥΛΟΥ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ495Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ 16 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ1504Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΙΜΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.567Λειτουργία
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 4:00:00 μμΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΜονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 7+8+9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 4:00:00 μμΝ.ΙΩΝΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΜΙΡΔΕΣΙΟΥ, Α. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΜΗΔΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΝΙΓΔΗΣ, ΑΙΝΟΥ, ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.732Κατασκευές
6/11/2026 8:00:00 πμ6/11/2026 5:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΤΟΧΙ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΓΑΛΗΝΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΛΕΩΦ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΣΥΜΗΣ - ΚΑΣΣΟΥ - ΑΘ ΓΟΥΛΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΣ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΠΑΤΜΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΕΑΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ - ΑΓ ΛΟΥΚΑ - ΔΑΙΔΑΛΩΝ - ΞΕΛΕΥΤΑΚΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΝ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΟΡΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1778Λειτουργία
6/11/2026 9:00:00 πμ6/11/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: Π.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ ΝΟ68 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ1503Λειτουργία
6/11/2026 9:00:00 πμ6/11/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΝΟ22 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ ΝΟ24 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ1501Κατασκευές
6/11/2026 9:00:00 πμ6/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ29 έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ39 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1500Κατασκευές
6/11/2026 9:00:00 πμ6/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΝΟ7 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ1499Κατασκευές
6/11/2026 9:30:00 πμ6/11/2026 12:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ1431Κατασκευές
6/11/2026 12:00:00 μμ6/11/2026 3:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ134, ΝΟ142 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ73 α από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1497Κατασκευές
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Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για τα υπόγεια αποθέματα νερού - Δραματικές συνέπειες για το νησί σύμφωνα με νέα έρευνα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Εντός έδρας υποχρέωση κόντρα στους φορμαρισμένους Σέρβους

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