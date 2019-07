Χανιά: Αγωνία για αγνοούμενη γυναίκα - Πού την είδαν τελευταία φορά (pics+vid)

Η Σούζαν Ίτον, καθηγήτρια Αναπτυξιακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Δρέσδης, συμμετείχε στις εργασίες διεθνούς συνεδρίου Βιολογίας που διεξάγεται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ημέρα που έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής έφυγε από τις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, όπου διέμενε, για να περπατήσει και δεν πήρε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της

Η απουσία της 60χρονης καθηγήτριας διαπιστώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/07), όταν οι υπόλοιποι σύνεδροι, επιστρέφοντας στην ΟΑΚ από ημερήσιες εκδρομές, διαπίστωσαν ότι δεν επέβαινε σε κανένα πούλμαν. Την Πέμπτη (04/07) όπως και την Παρασκευή (05/07) το πρωί, δύναμη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου, του Λιμενικού και της Αστυνομίας, αλλά και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «χτενίζουν» από στεριά και θάλασσα την περιοχή γύρω από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, για τον εντοπισμό της Σούζαν Ίτον.

Στις έρευνες συμμετείχε και σκάφος του Λιμενικού Σώματος που έψαξε σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες η γυναίκα να είχε πάει για κολύμπι ήταν ελάχιστες, μιας και η ίδια δεν αγαπούσε τη θάλασσα. Μάλιστα έχει επιστρατευτεί και το drone της ΕΜΑΚ.

«Μάθαμε από φίλους της και από το οικογενειακό της περιβάλλον ότι αγαπούσε πάρα πολύ την ορειβασία και κατά τα διαλείμματα του συνεδρίου γνώριζε την περιοχή», δήλωσε ο διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Κωνσταντίνος Ζορμπάς, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σούζαν Ίτον φαίνεται πως δεν επέστρεψε στον ξενώνα της Ορθοδόξου Ακαδημίας από τη στιγμή που έφυγε, καθώς το κρεβάτι της βρέθηκε στρωμένο.

Εκτιμάται ότι η 60χρονη κινήθηκε προς τα Αφράτα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην κορυφογραμμή, καθώς υπήρξε πληροφορία ότι την ημέρα που εξαφανίστηκε εθεάθη να περπατάει στην περιοχή.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και συνεργαζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες που παίρνουν μέρος στις έρευνες, ώστε οι έρευνες να φέρουν αποτέλεσμα», είπε ο κ. Ζορμπάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ειδοποιηθεί ο σύζυγος και η αδελφή της 60χρονης βιολόγου, οι οποίοι αναμένονται στην Κρήτη.

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 60χρονης

Συγγενικά της πρόσωπα μιλώντας στο cretapost, τόνισαν: «Τελευταία φορά οι συνάδελφοι της την είδαν να παίζει πιάνο στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας και πιστεύουν ότι έφυγε για τρέξιμο πριν τις 6 το απόγευμα. Τα αθλητικά της παπούτσια λείπουν από το δωμάτιο της ενώ εκεί βρίσκεται το κινητό της τηλέφωνο και το διαβατήριο της.Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.Παρακαλούμε βοηθήστε μας με κάθε τρόπο».

«We know that she was last seen playing the piano, then she was believed to have left for a run before a 6pm meeting. Her running shoes were missing from her room, though the room still had her phone and passport. Here is the main info we have:

Please help in any way possible.»

Με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι συγγενείς ζητούν από τους πολίτες οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανεύρεση της Dr. Suzanne Eaton.

Ποια ήταν η Αμερικανίδα καθηγήτρια

Η Suzanne Eaton είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο Ινστιτούτο Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής και Κέντρο Βιοτεχνολογίας στη Δρέσδη και καθηγήτρια στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Έλαβε το διδακτορικό της από το UCLA, που μελετά τη μεταγραφή γονιδίου ανοσοσφαιρίνης. Μετακόμισε στην Αναπτυξιακή Βιολογία, όπου εργάστηκε για αρκετούς μήνες, ενώ για να κατανοήσει καλύτερα τους κυτταρικούς βιολογικούς μηχανισμούς στους οποίους βασίζεται η επιθηλιακή ανάπτυξη μετακόμισε στο Πρόγραμμα Βιολογίας Κυττάρων.

Η δική της ερευνητική ομάδα (από το 1999) έχει επικεντρωθεί στους κυτταρικούς βιολογικούς και βιοφυσικούς μηχανισμούς στους οποίους βασίζεται η ανάπτυξη, καλύπτοντας θέματα που κυμαίνονται από τη μηχανική των ιστών μέσω της σηματοδότησης και του μεταβολισμού.

Δείτε στην gallery φωτογραφίες της 60χρονης καθηγήτριας:

GALLERY 01 Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της cretapost.gr







Με πληροφορίες από cretapost.gr, neakriti.gr

Κάντε Bookmark τις σελίδες του Newsbomb.gr για τα Exit Poll 2019και τα Αποτελέσματα Εκλογών 2019 της 7ηςΙουλίου, ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι και με εγκυρότητα!

Διαβάστε επίσης όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επερχόμενες Εθνικές Εκλογές 2019.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά ΤΩΡΑ: Μυρίζει καμένο σε όλη την Αθήνα – Δείτε τι έχει συμβεί

Βάσεις 2019: Πώς διαμορφώνονται τα μόρια σε 40 περιζήτητες σχολές