Τι να κάνετε αν σας πλησιάσει σφήκα - Το συχνότερο λάθος

Ανεπιθύμητοι επισκέπτες όπως οι σφήκες συχνά χαλάνε την ατμόσφαιρα ενός πικνίκ ή ενός γεύματος στη φύση. Ειδικοί εξηγούν τι πρέπει (και τι δεν πρέπει) να κάνετε αν μια σφήκα εμφανιστεί στο τραπέζι σας και κυρίως, πώς να αποφύγετε το τσίμπημά της.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι να τρέχει ή να κουνάει νευρικά τα χέρια του. Η καθηγήτρια του University College London, Σίριαν Σάμνερ, τονίζει ότι οι απότομες κινήσεις και οι δυνατοί ήχοι κάνουν τις σφήκες να συμπεριφέρονται σαν αρπακτικά κάτι που μπορεί να τις οδηγήσει σε επίθεση.

«Κρατήστε το στόμα σας κλειστό και προσπαθήστε να αναπνέετε ήρεμα», λέει η ίδια. «Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε με την αναπνοή μας είναι για τις σφήκες ένδειξη κινδύνου».

Κερδίστε τη με ένα «δώρο»

Αντί να προσπαθείτε να τη διώξετε, παρατηρήστε τι προσπαθεί να πάρει από το τραπέζι σας και αφήστε λίγο από αυτό πιο πέρα. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι φρούτου ή κρέας. Αν βρει αυτό που θέλει, συνήθως απομακρύνεται ήσυχα από μόνη της.

Αν η σφήκα δείχνει ενδιαφέρον για κρέας (όπως ζαμπόν), πιθανότατα στην αποικία της υπάρχουν πολλές πεινασμένες προνύμφες κάτι σύνηθες για τον Αύγουστο.

Αν προτιμά γλυκά (μαρμελάδες, αναψυκτικά), αυτό σημαίνει ότι η αποικία πλησιάζει στο τέλος του κύκλου της.