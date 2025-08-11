Ο «Βασιλιάς των Αρουραίων»: Τι είναι και γιατί οι επιστήμονες λένε ότι ίσως δεν είναι μύθος

Έχει καταγραφεί περισσότερο ως μεσαιωνικός μύθος, ωστόσο οι επιστήμονες που μελετούν τα τρωκτικά έρχονται να τον ανατρέψουν

Ο «Βασιλιάς των Αρουραίων»: Τι είναι και γιατί οι επιστήμονες λένε ότι ίσως δεν είναι μύθος

H Runa, ένας αφρικανικός γιγάντιος αρουραίος στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο (2023). Οι αφρικανικοί γιγάντιοι αρουραίοι είναι περισσότερο γνωστοί για την ανεύρεση ναρκών και άλλων εκρηκτικών υλικών σε παλιά πεδία μάχης στην Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη και την Καμπότζη, γεγονός που τους χάρισε το παρατσούκλι  "hero-rats". Γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί η χρήση της έντονης όσφρησής τους για την ανεύρεση ανθρώπων παγιδευμένων σε κτίρια που κατέρρευσαν, την ανίχνευση ασθενειών σε εργαστηριακά δείγματα και την ειδοποίηση αξιωματούχων για παράνομα εμπορεύματα σε λιμάνια και αεροδρόμια

AP/Gregory Bull
Ο Βασιλιάς των Αρουραίων απεικονίζεται ως μάζα τρωκτικών με τις ουρές τους δεμένες σε κόμπο, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αφήγηση. Σε ορισμένες ιστορίες, η ομάδα οδηγείται από έναν κυρίαρχο αρουραίο που κατευθύνει τους υπόλοιπους, ίσως με ψυχολογικές δυνάμεις, ενώ σε άλλες, ολόκληρη η ομάδα συνεργάζεται, σαν ένα είδος συγχωνευμένου τέρατος.

Αλήθεια ή μύθος ο Βασιλιάς των Αρουραίων;

Ορισμένοι ειδικο έχουν υποστηρίξει ότι οι ιστορικές «ανακαλύψεις» του βασιλιά αρουραίων θα μπορούσαν να ήταν φάρσες - αν και δεν μπορούσαν να αποκλείσουν την πιθανότητα ότι κάτι τέτοιο είναι φυσικά δυνατό. Εν τω μεταξύ, άλλοι είναι πεπεισμένοι, όπως καταγράφει το Νational Geographic.

«Πρόκειται για θανατική καταδίκη. Τα ζώα υποφέρουν από συνεχή πόνο», δήλωσε ο Εσθονός επιστήμονας Andrei Milyutin, ο οποίος μελέτησε ζωντανά άτομα το 2021.

Ανακάλυψε επίσης ότι οι ουρές των μαύρων αρουραίων δεν κολλάνε μαζί μόνοι τους, αλλά με τη βοήθεια ενός μείγματος πηλού, περιττωμάτων και τριχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες περιπτώσεις καταγράφονται τον χειμώνα, όταν τα ζώα συσσωρεύονται μαζί για ζεστασιά.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου είναι ότι οι αλληλένδετοι αρουραίοι είναι καταδικασμένοι - δεν μπορούν να κινηθούν για φαγητό και νερό. Μερικά άτομα προσπαθούν να δαγκώσουν τις ουρές τους, αλλά πιο συχνά πεθαίνουν από αφυδάτωση και άγχος. Ο Milutin έγινε ένας από τους λίγους επιστήμονες που παρατήρησαν αυτό το φαινόμενο σε ζωντανά άτομα.

Ο Corrigan, σύμβουλος της RmC Pest Management Consulting, επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο είναι σπάνιο για ανθρώπινες παρατηρήσεις, αλλά μπορεί να είναι πιο κοινό στο περιβάλλον των αρουραίων. Ιστορικά στοιχεία για "βασιλιάδες αρουραίων" είναι γνωστά από τον 16ο αιώνα, όταν θεωρούνταν προάγγελοι καταστροφών.

«Φυσικά, αυτό είναι πραγματικό, αλλά είναι σπάνιο. Τουλάχιστον, είναι σπάνιο για εμάς τους ανθρώπους. Ίσως όχι για τους αρουραίους με μακριά ουρά του κόσμου», δήλωσε ο Corrigan.

Τι είναι ένας «βασιλιάς αρουραίων»;

Σε μια μελέτη του 2007 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, ο Miljutin διαπίστωσε ότι, πριν από το 2005, υπήρχαν 58 θεάσεις βασιλιάδων αρουραίων που θεωρούσε αξιόπιστες, αν και μόνο έξι από αυτές διατηρήθηκαν σε μουσεία. Είναι ενδιαφέρον ότι προέκυψαν ορισμένα κοινά θέματα.

Με εξαίρεση έναν βασιλιά αρουραίων που καταγράφηκε στο νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, όλοι οι βασιλιάδες αρουραίων ήταν από το ίδιο είδος - ο μαύρος αρουραίος ή Rattus rattus. Τα περισσότερα εντοπίστηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ολλανδία και το Βέλγιο και τα ευρήματα συχνά φαινόταν να συμπίπτουν με κύματα κρύου καιρού.

Ως εκ τούτου, ο Miljutin κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βασιλιάδες αρουραίων είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε περιοχές όπου επικρατούν ψυχροί χειμώνες, όσο και μαύροι αρουραίοι.

