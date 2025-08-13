Πηγαίνετε με σαγιονάρες στην παραλία: Ειδικός προειδοποιεί γιατί πρέπει να το σταματήσετε άμεσα

Για πολλούς, η παραλία χωρίς σαγιονάρες είναι αδιανόητη. Ελαφριές, πρακτικές και αδιάβροχες, αποτελούν το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ. Ωστόσο, η συνήθεια να τις αφήνουμε για ώρες εκτεθειμένες στον ήλιο μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την υγεία των ποδιών όσο και τη διάρκεια ζωής τους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Leak, η παραμονή τους στην καυτή άμμο μπορεί να εκτοξεύσει τη θερμοκρασία των σολών σε επίπεδα ικανά να προκαλέσουν επώδυνα εγκαύματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες, ορισμένα υλικά φτάνουν θερμοκρασίες συγκρίσιμες με αυτές ενός οικιακού φούρνου – ένας κίνδυνος που αυξάνεται για παιδιά και άτομα με ευαίσθητο δέρμα.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός ποδιών και αστραγάλων στο Texas Tech Physicians, Jerry Grimes, επισημαίνει ότι τα λεπτότερα μοντέλα σαγιονάρων αφήνουν το πόδι «εκτεθειμένο» στη ζέστη. Μόλις λίγα λεπτά στον ήλιο αρκούν για να υπερθερμανθεί η σόλα σε σημείο που γίνεται δυσάρεστη ή ακόμη και επικίνδυνη. «Αυτός ο τύπος υποδημάτων προσφέρει ελάχιστη προστασία από πολύ ζεστές ή ανώμαλες επιφάνειες», τονίζει, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο τραυματισμούς, αλλά και μυϊκούς πόνους που χαλούν την υπόλοιπη μέρα.

Εγκαύματα και «αόρατοι» κίνδυνοι

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην έλλειψη στήριξης. Ο ποδίατρος Hubert Lee, μέλος της American Podiatric Medical Association, εξηγεί ότι ακόμη και όταν κάποιος είναι ξαπλωμένος στον ήλιο, τα πόδια παραμένουν εκτεθειμένα. Η σόλα μιας σαγιονάρας που έχει ζεσταθεί υπερβολικά μπορεί να προκαλέσει ακόμη και εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Η υγρασία που παγιδεύεται μετά το κολύμπι επιδεινώνει την κατάσταση, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις, όπως η μυκητίαση των ποδιών.

Ο ίδιος, μέσω του ιστότοπού του Bellevue Foot Doctor, συνιστά τη χρήση σαγιονάρων σε χώρους όπως πισίνες και αποδυτήρια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με μολυσμένες επιφάνειες. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αν οι σαγιονάρες έχουν παραμείνει εκτεθειμένες σε έντονο ήλιο, μπορεί να γίνουν οι ίδιες αιτία εγκαυμάτων όταν φορεθούν ξανά.

Η φθορά στα υλικά

Ο ήλιος δεν επηρεάζει μόνο το δέρμα, αλλά και τα ίδια τα υποδήματα. Η Βρετανική Εταιρεία Ποδολόγων και Ποδίατρων προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να αλλοιώσει το καουτσούκ και το πλαστικό, προκαλώντας ρωγμές, παραμορφώσεις ή ακόμη και συρρίκνωση. Η ποδίατρος Lorraine Jones εξηγεί ότι η υπερθέρμανση ενισχύει και τις ήδη υπάρχουσες οσμές.

Επιπλέον, ορισμένα πολύχρωμα μοντέλα ή αυτά με έντονα μοτίβα ενδέχεται, όταν θερμανθούν υπερβολικά, να απελευθερώσουν χρωστικές ουσίες ή χημικά που, σε επαφή με υγρό δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Πρακτικές συμβουλές προστασίας

Η σύσταση των ειδικών είναι σαφής: όταν δεν χρησιμοποιούνται, οι σαγιονάρες πρέπει να τοποθετούνται στη σκιά, κάτω από μια πετσέτα ή με τις σόλες προς τα κάτω, ώστε να περιορίζεται η απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Η επιλογή σαγιονάρων με σόλες υψηλής ποιότητας EVA ή υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Ακόμη και μικρές συνήθειες, όπως η σωστή τοποθέτηση στην άμμο, μπορούν να αποτρέψουν εγκαύματα και να εξασφαλίσουν ότι η επιστροφή από την παραλία θα γίνει χωρίς πόνο ή ενοχλήσεις.