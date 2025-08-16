Σπάνιο έντομο εντοπίστηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος

Η πρόσφατη επιβεβαίωση της παρουσίας ενός «ξένου» ή μη ενδημικού είδους «αλογάκι της Παναγίας» στα νησιά Γκαλαπάγκος έχει προκαλέσει ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς απειλεί τη λεπτή οικολογική ισορροπία του αρχιπελάγους.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος «εισβολέας» – το είδος Liturgusa maya, γνωστό και ως λειχηνώδες αλογάκι της Παναγίας των Μάγια – είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κανείς, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Πρόκειται για φοβισμένα έντομα, τα οποία μπορούν με εντυπωσιακή ευκινησία να τρέχουν πάνω-κάτω σε κορμούς δέντρων και άλλες κάθετες επιφάνειες», αναφέρουν οι ερευνητές σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research.