Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως κάτι που οι περισσότεροι αγνοούμε: εκατομμύρια Ευρωπαίοι –και φυσικά και οι Έλληνες– διατηρούν τα ψυγεία τους σε λάθος θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού επικίνδυνων βακτηρίων στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Οργανισμού Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Υγείας (Anses), σχεδόν το μισό των οικιακών ψυγείων στην Ευρώπη λειτουργεί πάνω από τα συνιστώμενα όρια. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food Microbiology, δείχνει πως η μέση θερμοκρασία των ευρωπαϊκών ψυγείων φτάνει τους 6,4°C – πολύ υψηλότερα από τους 4°C που θεωρούνται ασφαλές όριο για την καλή συντήρηση των τροφίμων.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η εικόνα δεν αλλάζει ιδιαίτερα στη χώρα μας. Έρευνα που έγινε στη Λήμνο κατέγραψε ότι η θερμοκρασία των ελληνικών οικιακών ψυγείων ξεπερνά συχνά τους 5°C. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν προβλήματα καθαριότητας, κυρίως σε φοιτητικά ψυγεία, αλλά και κακή τοποθέτηση των τροφίμων στα ράφια. Παρόλα αυτά, η μικροβιολογική ασφάλεια κρίθηκε ικανοποιητική.

Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία

Οι επιστήμονες εντοπίζουν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός ψυγείου: την ηλικία της συσκευής, τον τρόπο ρύθμισης του θερμοστάτη, το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα, αλλά και το αν το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο. Όλα αυτά οδηγούν σε διακυμάνσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο επιβίωσης και ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών, όπως η Listeria monocytogenes και η Salmonella enterica. Η Anses υπενθυμίζει ότι θερμοκρασίες κάτω από τους 4°C επιβραδύνουν δραστικά την ανάπτυξή τους.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Οι ειδικοί συστήνουν μερικές απλές πρακτικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

Να ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία του ψυγείου με θερμόμετρο.

Να τοποθετείτε κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά στα πιο κρύα ράφια.

Να μην παραγεμίζετε το ψυγείο, ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας.

Να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό με σαπουνόνερο και λίγο λευκαντικό.

Να αποφεύγετε την τοποθέτηση ζεστών τροφίμων κατευθείαν στο ψυγείο.

Με άλλα λόγια, η σωστή θερμοκρασία και η καλή οργάνωση δεν είναι θέμα… ψυχαναγκασμού αλλά υγείας. Ένα απλό θερμόμετρο μπορεί να μας γλιτώσει από τροφικές δηλητηριάσεις και να βοηθήσει τα τρόφιμα να διατηρηθούν περισσότερες μέρες.