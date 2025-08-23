Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA

Ο Ingo Swann είναι γνωστός ως πρωτοπόρος στον τομέα της τηλεπαθητικής παρακολούθησης εξ' αποστάσεως (remote viewing)

Ο Ingo Swann

Είδε τον Γαλαξία μέσω remote viewing, όταν ήταν μόλις εννιά. Περιέγραψε με ακρίβεια τον Δία και τα δαχτυλίδια του, έξι χρόνια πριν ανακαλυφθούν. Προσλήφθηκε από την CIA για τις απίστευτες ικανότητες του.

Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνουν τον Ingo Swann να ξεχωρίζει.

Ο Ingo Swann είναι γνωστός ως πρωτοπόρος στον τομέα της τηλεπαθητικής παρακολούθησης εξ' αποστάσεως (remote viewing). Η υψηλή επιτυχία του σε αυτόν τον τομέα τον οδήγησε να συνιδρύσει, μαζί με τους Harold Puthoff και Russell Targ, το Ινστιτούτο Έρευνας Τηλεπαθητικής Παρακολούθησης Εξ' αποστάσεως του Στάνφορντ (Stanford's Research Institute of Remote Viewing) αλλά συμμετέχει και στο πρόγραμμα Stargate της CIA.

Ο Swann, όπως είχε δηλώσει, έζησε για πρώτη φορά μια εξωσωματική εμπειρία σε ηλικία τριών ετών, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στον οδοντίατρο. Εκείνη την εποχή συνειδητοποίησε επίσης ότι έβλεπε «φώτα» γύρω από ανθρώπους, φυτά και ορισμένα ζώα, τα οποία αργότερα έμαθε ότι πρόκειται για αύρες. Όταν ήταν μόλις εννέα ετών, ταξίδεψε -μέσω remote viewing- στον Γαλαξία μας.

Στις 27 Απριλίου 1973, στο Ινστιτούτο Ερευνών του Στάνφορντ, ο Swann πραγματοποίησε μια πειραματική έρευνα για τον πλανήτη Δία με τον Axel Sherman, σε μια συνεδρία που συντονίστηκε από τους ερευνητές Harold Puthoff και Russell Targ.

Με βάση μόνο τις συντεταγμένες του πλανήτη, χωρίς να έχει προηγούμενες γνώσεις, ο Swann περιέγραψε με ακρίβεια πολλά από τα χαρακτηριστικά του Δία, συμπεριλαμβανομένων των τότε άγνωστων δακτυλίων του, έξι ολόκληρα χρόνια πριν το σκάφος της NASA, το Voyager 1, ταξιδέψει στον Δία για πρώτη φορά, το 1979.

Αυτές οι προφητικές λεπτομέρειες του πλανήτη, κέντρισαν το ενδιαφέρον της CIA, η οποία προσέλαβε τον Swann για το πρόγραμμα Stargate.

Δίας

Πρώτη κοντινή εικόνα του Δία από το Voyager 1, η οποία τραβήχτηκε στις 6 Ιανουαρίου το 1979

NASA

Τι είναι το Remote Viewing

Η τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ' αποστάσεως (remote viewing) είναι η υποτιθέμενη ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το μυαλό του για να αντιλαμβάνεται πληροφορίες σχετικά με ένα μακρινό ή αόρατο πρόσωπο, τόπο, αντικείμενο ή γεγονός.

Ένα άτομο με μια τέτοια ικανότητα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες μέσω των κανονικών αισθήσεων λόγω απόστασης ή ασάφειας, και συχνά περιγράφεται ως μια βαθιά, διαλογιστική κατάσταση όπου το υποσυνείδητο παρέχει εντυπώσεις, εικόνες ή συναισθήματα σχετικά με ένα στόχο.

Παρόλο που υπήρχε ιστορικό ενδιαφέρον από υπηρεσίες πληροφοριών, το remote viewing θεωρείται ευρέως ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξή του.

Τι ήταν το Stargate

Το Stargate ήταν μια σειρά από απόρρητα ερευνητικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν από την CIA και χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως στη δεκαετία του 1970 και συνεχίστηκαν για δεκαετίες, με σκοπό να διερευνήσουν τις πιθανές στρατιωτικές και πληροφοριακές εφαρμογές των διορατικών φαινομένων, και κυρίως της τηλεπαθητικής παρακολούθησης εξ' αποστάσεως (remote viewing).

Η τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ' αποστάσεως γινόταν με άτομα, όπως ο Ingo Swann, που προσπαθούσαν να μάθουν διορατικά πληροφορίες σχετικά με απομακρυσμένους ή κρυμμένους στόχους, όπως τοποθεσίες, αντικείμενα ή γεγονότα, μέσω του μυαλού τους. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να προσδιορίσει εάν αυτή η «ψυχική κατασκοπεία» θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βιώσιμο εργαλείο συλλογής πληροφοριών, αν και η αποτελεσματικότητά της και η πραγματικότητα αυτής της «υπερδύναμης» παραμένουν αμφιλεγόμενες.

Το πρόγραμμα Stargate της CIA έληξε το 1995, αφού μια ανεξάρτητη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ' αποστάσεως δεν παρείχε «κάποιο αξιόπιστο πλεονέκτημα σε επίπεδο πληροφοριών».

Central Intelligence Agency / CIA

Η σφραγίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) στην έδρα της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, 13 Απριλίου 2016.

AP

«Εξωγήινο πολιτισμός στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης»

Μετά την λήξη του Stargate, τα έγγραφα του προγράμματος έγιναν διαθέσιμα στο κοινό. Χρόνια αργότερα, ένα από αυτά έγγραφα, το οποίο ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα βρήκε εξωγήινη ζωή στο φεγγάρι, βγήκε ξανά στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Ingo Swann εξήγησε πώς -όταν ήταν μέλος του προγράμματος Stargate- η ψυχική του εμπειρία τον οδήγησε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, μια περιοχή που είναι πάντα στραμμένη μακριά από τη Γη και δεν είναι ορατή σε εμάς.

Εκεί, ο Swann έκανε μια συγκλονιστική ανακάλυψη: πύργους, κτίρια και ανθρωποειδείς εξωγήινους που εργάζονταν σε μια μυστική βάση στην επιφάνεια της Σελήνης, ενώ τόνισε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνώριζαν για την βάση εκείνη, ενώ οι εξωγήινοι μπορούσαν να αισθανθούν την παρουσία του καθώς εκείνους τους έβλεπε με το μυαλό του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι μια φυλή εξωγήινων που «έμοιαζαν ακριβώς με εμάς» έχτισε αρκετούς γιγάντιους πύργους στη Σελήνη.

Ο Swann, ο οποίος πέθανε το 2013, έκανε τις δηλώσεις αυτές στο βιβλίο του «Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy» (Διείσδυση: Το ζήτημα της εξωγήινης και ανθρώπινης τηλεπάθειας) που κυκλοφόρησε το 1998.

Ingo Swann

Ο Ingo Swann

Παρά τις λεπτομερείς περιγραφές του Swann, δεν έχει βρεθεί ποτέ καμία απτή απόδειξη για εξωγήινες βάσεις ή ζωή στη Σελήνη από τις σεληνιακές αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία.

