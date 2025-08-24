Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

Βίντεο στο TikTok προκάλεσε έκπληξη, ειδικά στους χρήστες από χώρες του εξωτερικού, όταν μία νεαρή κατέγραψε το τοπίο του Αγίου Όρους, εκφράζοντας την απορία γιατί δεν μπορεί να το επισκεφτεί επειδή είναι γυναίκα.

«Είναι τρελό ότι δεν μπορώ να πάω εκεί επειδή είμαι γυναίκα». Η φράση αυτή, αυτονόητη για τους Έλληνες, προκάλεσε αίσθηση στους χρήστες του εξωτερικού.

Μέσα σε μερικές μέρες, το βίντεο ξεπέρασε τις 1,5 εκατ. προβολές και προκάλεσε απορίες αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες από τρίτα κράτη δεν γνώριζαν ότι το Άγιον Όρος είναι μία μοναστική πολιτεία, όπου οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν.

Κάτω από το βίντεο, εκατοντάδες χρήστες σχολίασαν, άλλοι θετικά, άλλοι αρνητικά. Κάποιοι Έλληνες εξήγησαν το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ, άλλοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τις αντιδράσεις των ξένων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τον αυστηρό κανόνα της απαγόρευσης.

«Δείξε σεβασμό στους ιερούς τόπους», έγραψε μία νεαρή γυναίκα από το εξωτερικό, ενώ, κάποιος άλλος προσπάθησε να δώσει την ερμηνεία της απαγόρευσης: «Στο Άγιον Όρος τιμάται η Παναγία, συνεπώς οι γυναίκες από σεβασμό προς εκείνη οικειοθελώς δεν ανεβαίνουν εκεί. Δεν έχει να κάνει ούτε με περισπασμούς για τους μοναχούς, ούτε με σεξιστικές αντιλήψεις. Εκεί αναγνωρίζεται η Παναγία ως η πλέον αξιότιμη, σεβαστή γυναίκα και ανέκαθεν ξεχωρίζει».