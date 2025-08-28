Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

Για δεκαετίες, οι έρευνες έδειχναν ότι η μέση ηλικία συνδεόταν με μια «καμπούρα δυστυχίας»∙ μια περίοδο αυξημένης δυσαρέσκειας από τη ζωή, ανάμεσα στη σχετική ευχαρίστηση της νεότητας και την πιο ήρεμη ψυχολογία των γηρατειών. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα μελέτη, αυτό το μοτίβο φαίνεται να έχει πλέον εξαφανιστεί.

Η αλλαγή δεν οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι μέσης ηλικίας έγιναν πιο χαρούμενοι, αλλά στο ότι οι νεότερες γενιές δηλώνουν ολοένα και πιο δυστυχισμένες, εξηγεί ο Άλεξ Μπράισον, καθηγητής στο University College London.

«Βλέπουμε ότι το άγχος αυξάνεται σε όλα τα άτομα κάτω των 40 ετών, και μάλιστα πολύ πιο έντονα όσο χαμηλότερη είναι η ηλικία», σημειώνει. «Υπάρχει μια ξεκάθαρη μετατόπιση της δυσφορίας προς τους νεότερους, που δείχνουν να πλήττονται περισσότερο».

Παλιότερες διεθνείς έρευνες σε 145 χώρες είχαν δείξει ότι οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι μέχρι τα 30 και μετά τα 70, με το χαμηλότερο σημείο της ψυχικής ευεξίας να καταγράφεται γύρω στα 50. Το ίδιο μοτίβο είχε εντοπιστεί μάλιστα και σε χιμπατζήδες και ουρακοτάγκους.

Όμως, η νέα ανάλυση των Μπράισον και συνεργατών, βασισμένη σε δεδομένα εκατομμυρίων ατόμων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η καμπύλη αυτή έχει εξαφανιστεί. Τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν και από την παγκόσμια βάση δεδομένων Global Minds, που περιλαμβάνει σχεδόν 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε 44 χώρες. Το αποτέλεσμα: αντί για «καμπούρα», η δυστυχία μειώνεται πλέον σταδιακά με την ηλικία.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι μέσης ηλικίας έγιναν πιο ευτυχισμένοι. «Καθόλου», τονίζει ο Μπράισον. «Οι μεσήλικες βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με πριν. Όλες οι αλλαγές προέρχονται από τους νεότερους».

Η τάση είναι πιο έντονη στις πλούσιες, αγγλόφωνες χώρες, όπως ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, και πολύ πιο αδύναμη σε περιοχές της Αφρικής με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην Τανζανία, για παράδειγμα, όπου μόλις το 32% είχε πρόσβαση στο ίντερνετ το 2022, οι νέοι χωρίς σύνδεση δήλωναν σημαντικά πιο χαρούμενοι από όσους είχαν.

Πιθανές εξηγήσεις για την πτώση της ευτυχίας των νέων είναι η υπερβολική χρήση των social media, οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19, καθώς και οι δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.