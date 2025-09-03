Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.
- 301 - Ιδρύεται το κράτος του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία που εξακολουθεί να υφίσταται.
- 1843 - Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο βασιλιάς Όθωνας υπογράφει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας ύστερα από εξέγερση (η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Συντάγματος)
- 1922 - Τα εναπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία.
- 1939 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ακολουθούν αυθημερόν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας.
- 1971 - Το Κατάρ γίνεται ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο.
- 1974 - Ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ).
- 1983 - Πεθαίνει η ηθοποιός, Έλλη Λαμπέτη
- 2004 - Σφαγή στο Μπεσλάν. Με την αιματηρή επέμβαση των ρωσικών ειδικών δυνάμεων τερματίζεται η ομηρία εκατοντάδων κυρίως παιδιών, με απολογισμό περισσότερους από 300 νεκρούς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:52 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου
00:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιφυλακτικότητα και πτώση στη Wall Street
00:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
To Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο με στρατιωτικό δορυφόρο
23:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ