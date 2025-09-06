Ιαπωνία: Εταιρεία μετατρέπει εσώρουχα σε αξεσουάρ μαλλιών

Πρωτοποριακή (;) είναι αν μη τι άλλο η ιδέα της ιαπωνικής μάρκας μόδας JennyFax που μετέτρεψε εσώρουχα σε αξεσουάρ μαλλιών.

Οι σχεδιαστές της μάρκας πήραν μεταξωτά γυναικεία εσώρουχα, έδεσαν ένα μεταλλικό κλιπ σε αυτά και παρουσίασαν στο κοινό ένα ασυνήθιστο αξεσουάρ που ονομάζεται φιόγκος με κορδέλα.

Το νέο προϊόν διατίθεται σε τρία χρώματα - μαύρο, ροζ και μπλε - και κοστίζει 17.600 γιεν, που ισοδυναμεί με περίπου 100 ευρώ. Η ιδρύτρια της μάρκας, Jen-Fang, είναι γνωστή για τις αντισυμβατικές και προκλητικές ιδέες της, και αυτό το έργο αντικατοπτρίζει πλήρως το δημιουργικό της στυλ.

Οι φωτογραφίες της φουρκέτας εξαπλώθηκαν γρήγορα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις. Οι απόψεις των χρηστών διχάστηκαν: κάποιοι χαρακτήρισαν την ιδέα τολμηρή και δημιουργική, ενώ άλλοι την χαρακτήρισαν παράλογη και προσβλητική.