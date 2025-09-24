Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει τη Γη

Ένας ειδικός στον διαστημικό καιρό, ο Ben Davidson, ιδρυτής του Space Weather News, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας ότι η ανθρωπότητα μπορεί να βρίσκεται στο χείλος μιας γεωμαγνητικής καταστροφής που θα μπορούσε να εξαλείψει έως και το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μιλώντας στο podcast Matt Beall Limitless, ο Davidson ανέφερε ότι μια ταχεία μετατόπιση των μαγνητικών πόλων, η οποία ενδεχομένως να προκληθεί από μια ηλιακή «μικρονόβα», θα μπορούσε να πυροδοτήσει τσουνάμι, κλιματική αναταραχή και μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Αν και η θεωρία του για τη «μικρονόβα» δεν έχει υιοθετηθεί από την επιστημονική κοινότητα, ο ίδιος επιμένει ότι οι γεωμαγνητικοί κύκλοι στους οποίους βασίζεται είναι «αδιαμφισβήτητη επιστήμη».

Ασθενέστερο μαγνητικό πεδίο και επιταχυνόμενη μετατόπιση πόλων

Σύμφωνα με τον Davidson, το μαγνητικό πεδίο της Γης – η φυσική ασπίδα που μας προστατεύει από την ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία – έχει αποδυναμωθεί έως και 15% από τον 19ο αιώνα. Ταυτόχρονα, οι Βόρειος και Νότιος Μαγνητικός Πόλος κινούνται ταχύτερα από ποτέ, κατευθυνόμενοι προς σύγκλιση στον Κόλπο της Βεγγάλης. Οι αυξήσεις στην εμφάνιση σέλαος σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, που παλαιότερα ήταν εξαιρετικά σπάνιες, θεωρούνται ακόμη ένα ανησυχητικό σημάδι.

«Όλα όσα περιμέναμε να δούμε συμβαίνουν τώρα. Δεν είναι ότι απλώς πλησιάζει το φαινόμενο, ήδη εξελίσσεται και αποτελεί τεράστια απειλή», τόνισε ο Davidson σε δηλώσεις του στη Daily Mail.

Γεωλογικά ίχνη και προηγούμενες καταστροφές

Η ιστορία της Γης δείχνει ότι τέτοιες ανατροπές συμβαίνουν σε κύκλους περίπου 6.000 ετών, με εντονότερα γεγονότα κάθε 12.000 χρόνια. Η τελευταία μεγάλη γεωμαγνητική εκτροπή, γνωστή ως γεγονός Laschamp, συνέβη πριν από 41.000 χρόνια και συνοδεύτηκε από μαζικούς θανάτους, κλιματικές αναταραχές και έντονη μείωση του όζοντος. Ένα μεταγενέστερο επεισόδιο, περίπου 6.000 χρόνια πριν, έχει καταγραφεί σε κεραμικά από Κολομβία, Κορέα και Ρωσία, γεγονός που, όπως υποστηρίζει ο Davidson, συνδέεται με τον «χρονικό κύκλο» στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα.

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event»

Ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον ειδικό, δεν είναι θεωρητικός. Το 1859, η Γη βίωσε τη λεγόμενη «Καταιγίδα Carrington», την ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ. Τότε, τηλεγραφικά συστήματα πήραν φωτιά, χειριστές υπέστησαν ηλεκτροσόκ και μηνύματα μεταδίδονταν χωρίς καλώδια. Εάν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε σήμερα, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης θα κατέρρεαν, τα τρόφιμα και τα καύσιμα θα εξαφανίζονταν σε λίγες μέρες, ενώ η γεωργία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα παραλύσουν.

Ο Davidson επικαλείται μάλιστα εκτιμήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης που προβλέπουν απώλεια έως και 90% του πληθυσμού σε λίγους μήνες, λόγω κοινωνικής κατάρρευσης.

Μυστικά έγγραφα και κυβερνητική σιωπή

Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν για τους κινδύνους αυτούς ήδη από τη δεκαετία του ’40, επικαλούμενος το βιβλίο World in Peril, στο οποίο παρουσιάζονται έγγραφα που φέρεται να είχε αποκαλύψει ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Major Maynard White. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις αποσιωπούν το ζήτημα για να αποφύγουν τον πανικό.

«Το μαγνητικό πεδίο αλλάζει, οι πόλοι κινούνται, η ασπίδα μας εξασθενεί. Κι όμως, ελάχιστοι τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτό», προειδοποιεί ο Davidson, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ανθρωπότητα μπορεί να έχει μπροστά της μια «νέα σκοτεινή εποχή».