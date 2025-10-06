«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

«Ένα χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα με υπόλοιπο πάνω από 500.000$ έγινε viral, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου.

Newsbomb

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απλό χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα έγινε η τελευταία viral ιστορία στο διαδίκτυο. Ο Τσαρλς, εργαζόμενος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach, βρήκε μια απόδειξη που κάποιος είχε ξεχάσει. Το χαρτί έδειχνε ανάληψη 200 δολαρίων - αλλά το υπόλοιπο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή: πάνω από 527.000 δολάρια στον λογαριασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Nick Cave & The Bad Seeds το πρώτο όνομα του Release Athens 2026

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αλβανοί «κηπουροί» που περνούσαν καθημερινά τα σύνορα για να φροντίσουν δενδρύλλια κάνναβης

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Δικηγόρος οικογενειών: «Θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων»

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

16:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Πάνος Ρούτσι: «Κανένα αίτημά μας δεν έχει γίνει δεκτό – Καμία επίσημη ενημέρωση»

16:00WHAT THE FACT

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Ρούτσι: Τι υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να γίνει δεκτό το αίτημά του

15:42ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με μεγάλη δράση στο Σύνταγμα

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I - Πιερρακάκης: Ενισχύει τις θέσεις της χώρας

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

15:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πέθανε η εγκαυματίας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Έδινε μάχη στη ΜΕΘ για 18 ημέρες

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Στρακόσα ξεχρέωσε τις «γκέλες» της περασμένης σεζόν – Έσπασε την «κατάρα» των πέναλτι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Κατέρρευσε πεύκο 15 μέτρων στην Πλατεία Όλγας

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Ιστορική μείωση του ελληνικού χρέους, έφτασε σε χαμηλό 16ετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:31WHAT THE FACT

Ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος πάνω στη Γη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ