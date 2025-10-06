«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral
«Ένα χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα με υπόλοιπο πάνω από 500.000$ έγινε viral, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου.
Ένα απλό χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα έγινε η τελευταία viral ιστορία στο διαδίκτυο. Ο Τσαρλς, εργαζόμενος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach, βρήκε μια απόδειξη που κάποιος είχε ξεχάσει. Το χαρτί έδειχνε ανάληψη 200 δολαρίων - αλλά το υπόλοιπο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή: πάνω από 527.000 δολάρια στον λογαριασμό.
