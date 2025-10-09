«Έμεινα σοκαρισμένος»: Άλλαξε χώρα για φθηνότερη βενζίνη και πήρε 16 κλήσεις μέσα σε μία μέρα

Η αναζήτηση για πιο οικονομικά καύσιμα κατέληξε σε… οικονομική καταστροφή για έναν οδηγό από το Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Ο Τζέφρι, όπως ονομάζεται, αποφάσισε να περάσει τα σύνορα και να περάσει στο Βέλγιο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του φθηνότερα. Η απόφαση, όμως, του στοίχισε 16 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μόλις μία ημέρα, συνολικού ύψους 850 ευρώ.

