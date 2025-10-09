«Έμεινα σοκαρισμένος»: Άλλαξε χώρα για φθηνότερη βενζίνη και πήρε 16 κλήσεις μέσα σε μία μέρα
Ένας οδηγός από το Μάαστριχτ πήγε στο Βέλγιο για φθηνότερα καύσιμα, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με 16 πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μία ημέρα
Η αναζήτηση για πιο οικονομικά καύσιμα κατέληξε σε… οικονομική καταστροφή για έναν οδηγό από το Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Ο Τζέφρι, όπως ονομάζεται, αποφάσισε να περάσει τα σύνορα και να περάσει στο Βέλγιο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του φθηνότερα. Η απόφαση, όμως, του στοίχισε 16 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μόλις μία ημέρα, συνολικού ύψους 850 ευρώ.
