Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική

Το φαινόμενο των «σιωπηλών διαρροών»

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική
Επιστήμονες εντόπισαν μεγάλες ποσότητες μεθανίου να διαφεύγουν από ρωγμές στον θαλάσσιο πυθμένα γύρω από την Ανταρκτική, καθώς η περιοχή θερμαίνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Communications, προκαλούν φόβους πως οι εκτιμήσεις για την πορεία της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να είναι υποτιμημένες.

Το φαινόμενο των «σιωπηλών διαρροών»

Το μεθάνιο, ένα από τα πιο επικίνδυνα αέρια του θερμοκηπίου, βρίσκεται σε τεράστια αποθέματα κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών. Όταν διαρρέει, εμφανίζεται με τη μορφή φυσαλίδων που ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο από αυτό φτάνει στην ατμόσφαιρα και πόσο «καταναλώνεται» από μικρόβια που ζουν κάτω από τη θάλασσα.

Η σημασία του είναι τεράστια, καθώς το μεθάνιο παγιδεύει περίπου 80 φορές περισσότερη θερμότητα από το διοξείδιο του άνθρακα στα πρώτα 20 χρόνια της παρουσίας του στην ατμόσφαιρα.

Οι επιστήμονες σοκαρίστηκαν από τα νέα ευρήματα

Μέχρι σήμερα είχε επιβεβαιωθεί μόνο μία ενεργή διαρροή μεθανίου στην Ανταρκτική. Όμως η νέα έρευνα ανέτρεψε τα δεδομένα: η διεθνής επιστημονική ομάδα εντόπισε πάνω από 40 σημεία διαρροής στη Θάλασσα Ρος, σε βάθη από 5 έως 240 μέτρα. Πολλά από αυτά τα σημεία είχαν ερευνηθεί ξανά στο παρελθόν χωρίς να παρουσιάζουν ίχνη μεθανίου, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για νέες, πρόσφατες εκπομπές.

«Κάτι που θεωρούσαμε εξαιρετικά σπάνιο φαίνεται πλέον να γίνεται συχνό», δήλωσε στο CNN η Σάρα Σίμπρουκ, θαλάσσια επιστήμονας στη Νέα Ζηλανδία. «Κάθε φορά που εντοπίζαμε ένα νέο σημείο, ο ενθουσιασμός μετατρεπόταν γρήγορα σε ανησυχία».

Πιθανός «παράγοντας Χ» στην κλιματική αλλαγή

Η μεγάλη ανησυχία των ερευνητών είναι ότι αυτές οι διαρροές θα μπορούσαν να επιταχύνουν περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς το μεθάνιο που φτάνει στην ατμόσφαιρα δεν έχει συμπεριληφθεί στα περισσότερα μοντέλα πρόβλεψης για το μέλλον του κλίματος. Παράλληλα, η παρουσία του μπορεί να επηρεάσει και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ζωή του βυθού.

Αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί αυξάνονται αυτές οι εκπομπές στην Ανταρκτική, ερευνούν αν υπάρχει σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Στον Αρκτικό Κύκλο, παρόμοιες διαρροές έχουν συνδεθεί με την άνοδο της θερμοκρασίας, τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και την αργή ανύψωση του εδάφους μετά την τήξη των παγετώνων της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων.

«Μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο φαινόμενο»

«Το μεθάνιο είναι ένας πραγματικός άγνωστος παράγοντας. Αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», τόνισε ο Άντριου Θέρμπερ, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα. Όπως προειδοποιεί, αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ανταρκτική μπορεί να μετατραπεί «από ένα φυσικό εργαστήριο σε ένα επικίνδυνο επίκεντρο».

«Είναι σαν ένα άγριο ζώο», πρόσθεσε. «Εντυπωσιακό να το μελετάς, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο αν το υποτιμήσεις».

