Αυτή είναι η κούπα που αψηφά τη βαρύτητα: Το «μαγικό» ποτήρι των αστροναυτών της NASA – Δείτε βίντεο

Πλέον, μπορούν και οι αστροναύτες που βρίσκονται σε αποστολή στο Διάστημα, να απολαύσουν τον καφέ, τον χυμό, το γάλα ή το τσάι τους

Newsbomb

Αυτή είναι η κούπα που αψηφά τη βαρύτητα: Το «μαγικό» ποτήρι των αστροναυτών της NASA – Δείτε βίντεο
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Capillary Cup είναι ένα ποτήρι μηδενικής βαρύτητας που σχεδιάστηκε από τον αστροναύτη της NASA, Ντόναλντ Πέτιτ, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ανοιχτό ποτήρι που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον μικροβαρύτητας και αναπτύχθηκε από την επιθυμία του Πέτιτ να πίνει νερό στο διάστημα χωρίς… σακουλάκια και καλαμάκια.

«Θεωρούμε τη βαρύτητα δεδομένη. Γενικά, δεν συνειδητοποιούμε το βάρος των χεριών μας ή πόσο εύκολα ρίχνουμε καφέ σε ένα ποτήρι. Δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε: “Θα ανέβει ο καφές και θα χυθεί;” ή “Μπορούμε να ρίξουμε τον καφέ;” Απλώς το κάνουμε. Η βαρύτητα το χειρίζεται αυτό για εμάς, εφαρμόζοντας δύναμη στον καφέ και τραβώντας τον προς τα κάτω», αναφέρει.

Ως αστροναύτης και κάποιος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αποστολων, ο Πέτιτ είναι πάντα ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες και πειράματα ή –όπως λέει γελώντας– απλώς χαζολογάει.

Η ιδέα «γεννήθηκε» έπειτα από μία σειρά φθηνών πειραμάτων που προέκυψαν από την περιέργεια του Πέτιτ για τη συμπεριφορά των υγρών στο διάστημα. Το έργο τελικά χρηματοδοτήθηκε και μελετήθηκε από τη NASA.

«Σκεφτείτε τι θα συμβεί όταν η βαρύτητα δεν ασκεί πλέον έλξη στο φλιτζάνι καφέ. Από ό,τι γνωρίζουμε για την κατανάλωση καφέ στη Γη, δεν θα υπάρχει βαρύτητα που να τραβά τον καφέ προς τα κάτω όταν γέρνουμε το φλιτζάνι. Γέρνουμε το φλιτζάνι και ο καφές παραμένει σε οριζόντια θέση. Καθώς το φλιτζάνι γέρνει, η άκρη του φλιτζανιού φτάνει στην άκρη του καφέ και το υγρό απλώς χύνεται έξω. Τόσο απλό», τόνισε ο Πέτιτ.

Το πρωτότυπο, που κατασκευάστηκε από τον Πέτιτ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι φτιαγμένο από επαναχρησιμοποιημένο φύλλο Mylar και ταινία Kapton. Εφαρμόζοντας την αρχή της ροής των τριχοειδών καναλιών, σχημάτισε το φλιτζάνι, τσιμπώντας το σε σχήμα δάκρυ, καθώς το υγρό ρέει κατά μήκος ενός στενού καναλιού προς το χείλος για να πιει κανείς.

cups2.jpg

Το πρωτότυπο εξελίχθηκε στη δεύτερη έκδοση, που σχεδιάστηκε από τον Μαρκ Βάισλογκελ και την ομάδα του στο Portland State University. Το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, τυπωμένο σε 3D, και έχει δοκιμαστεί σε πτήση από τη NASA. Η χρήση σύνθετης υδροδυναμικής γεωμετρίας βελτιώνει την εμπειρία ενυδάτωσης, που είναι πιο κοντά σε αυτή που έχουμε συνηθίσει στη Γη.

Αργότερα, ο Πέτιτ κατασκεύασε τη δική του χειροποίητη έκδοση του τριχοειδούς κυπέλλου, με βάση το σχέδιο του Βάισλογκελ. Αυτή η έκδοση, από πορσελάνη, βρίσκεται τώρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και είναι το πρώτο πατενταρισμένο προϊόν που εφευρέθηκε σε τροχιά.

Φυσικά, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του συνδυασμού του σχεδιασμού, της επιστήμης και της μηχανικής, καθώς επιτρέπει στα πληρώματα να πίνουν και να κάνουν… πρόποση από ένα ανοιχτό δοχείο, όπως κάνουμε και στη Γη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάταξη UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα στην 11η θέση, πλησιάζει η Πολωνία

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Πουλάει επτά ρολόγια του για να «ρεφάρει» τη ζημιά από την ταινία «Megalopolis»

10:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βίρτους - Παναθηναϊκός, Μπάγερν - Ολυμπιακός και τον Πετρούνια

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει η παρέλαση – «Δεν υπάρχει θέμα με τον Δένδια»

09:55WHAT THE FACT

Αστεία και περίεργα: Τα βίντεο που ξεχώρισαν αυτήν την εβδομάδα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας αθόρυβα» - Viral η καμπάνια της εταιρείας που κατασκεύασε τον ανελκυστήρα της ληστείας

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Άγρια επίθεση σε δημοτικό υπάλληλο την ώρα που βοηθούσε στον καθαρισμό από τις πλημμύρες - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Μεγάλες οι ζημιές

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κάρι και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκριναν τα «θρίλερ» σε Σαν Φρανσίσκο και Ιντιάνα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οι βόλτες μετά τη δύση του ηλίου σού κόβουν την ανάσα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Model S και Model X: Πανάκριβοι βετεράνοι – Πόσο κοστίζουν

09:38WHAT THE FACT

Αυτή είναι η κούπα που αψηφά τη βαρύτητα: Το «μαγικό» ποτήρι των αστροναυτών της NASA – Δείτε βίντεο

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος - Γιατροί αφαίρεσαν μέρος του εντέρου του

09:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Ο «άρχοντας των κρίκων» έτοιμος για νέο μετάλλιο - Πού θα δείτε τον τελικό

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες κι αυγά σε εργαζόμενους στην καθαριότητα που επέβαιναν σε απορριμματοφόρο

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς το Βελγιο «χάλασε» το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη δανειοδότηση της Ουκρανίας με «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο NBA: Πώς λειτουργούσε η Cosa Nostra, η εμπλοκή του Ροζίερ και το Μπακς-Λέικερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Άγρια επίθεση σε δημοτικό υπάλληλο την ώρα που βοηθούσε στον καθαρισμό από τις πλημμύρες - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Μεγάλες οι ζημιές

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

09:55WHAT THE FACT

Αστεία και περίεργα: Τα βίντεο που ξεχώρισαν αυτήν την εβδομάδα

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο NBA: Πώς λειτουργούσε η Cosa Nostra, η εμπλοκή του Ροζίερ και το Μπακς-Λέικερς

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Πουλάει επτά ρολόγια του για να «ρεφάρει» τη ζημιά από την ταινία «Megalopolis»

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ