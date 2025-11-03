Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο:Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά εξυπνότερους

Μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών αποκάλυψε κάτι που μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς να γυρίσουν το κεφάλι τους: τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια τακτικά είχαν καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και είναι πιο προσεκτικά από εκείνα που δεν έπαιζαν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας