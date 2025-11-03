Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο:Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά εξυπνότερους
Για δεκαετίες τα video games κατηγορούνταν πως σπαταλούσαν τον χρόνο μας, αλλά μια μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει ότι τελικά μπορούν να γυμνάζουν τον εγκέφαλό μας!
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών αποκάλυψε κάτι που μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς να γυρίσουν το κεφάλι τους: τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια τακτικά είχαν καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και είναι πιο προσεκτικά από εκείνα που δεν έπαιζαν.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05 ∙ WHAT THE FACT
Μηχανικός αποκαλύπτει: Το χρώμα του αυτοκινήτου σου αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου
11:20 ∙ WHAT THE FACT
Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes
09:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι
12:05 ∙ WHAT THE FACT