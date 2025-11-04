Σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Νοεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Νοεμβρίου.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Οι Έλληνες νικούν τους Οθωμανούς στη Σιάτιστα.
- 1921 - Δολοφονείται στο Τόκιο ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Χάρα Τακάσι.
- 1922 - Στην Αίγυπτο, ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ και οι άντρες του ανακαλύπτουν την είσοδο του τάφου του φαραώ Τουταγχαμών στην Κοιλάδα των Βασιλέων.
- 1944 - Ολοκληρώνεται η εκκένωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 1945.
- 1946 - Ιδρύεται η ΟΥΝΕΣΚΟ.
- 1979 - Κρίση των ομήρων (Ιράν): Ένας όχλος Ιρανών, κυρίως φοιτητών, εισβάλει στην πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Τεχεράνη και παίρνει 90 ομήρους (53 από τους οποίους είναι Αμερικανοί).
- 1980 - Ο Ρόναλντ Ρήγκαν εκλέγεται 40ός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, νικώντας τον εν ενεργεία Τζίμι Κάρτερ.
- 1995 - Δολοφονείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν από Ορθόδοξο Εβραίο εξτρεμιστή που επικαλέστηκε εντολή από θεϊκό όραμα.
- 2008 - Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται 44ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
- 2015 – Πεθαίνει ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου
04:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: «Πόλεμος» στη Σιναλόα – 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών
01:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Με «ορμή» Nasdaq και S&P 500 - Υποχώρησε ο Dow Jones
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου
17:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια
20:01 ∙ LIFESTYLE
H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της
22:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ