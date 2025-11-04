Σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Νοεμβρίου

Σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Νοεμβρίου.

  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Οι Έλληνες νικούν τους Οθωμανούς στη Σιάτιστα.
  • 1921 - Δολοφονείται στο Τόκιο ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Χάρα Τακάσι.
  • 1922 - Στην Αίγυπτο, ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ και οι άντρες του ανακαλύπτουν την είσοδο του τάφου του φαραώ Τουταγχαμών στην Κοιλάδα των Βασιλέων.
  • 1944 - Ολοκληρώνεται η εκκένωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 1945.
  • 1946 - Ιδρύεται η ΟΥΝΕΣΚΟ.
  • 1979 - Κρίση των ομήρων (Ιράν): Ένας όχλος Ιρανών, κυρίως φοιτητών, εισβάλει στην πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Τεχεράνη και παίρνει 90 ομήρους (53 από τους οποίους είναι Αμερικανοί).
  • 1980 - Ο Ρόναλντ Ρήγκαν εκλέγεται 40ός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, νικώντας τον εν ενεργεία Τζίμι Κάρτερ.
  • 1995 - Δολοφονείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν από Ορθόδοξο Εβραίο εξτρεμιστή που επικαλέστηκε εντολή από θεϊκό όραμα.
  • 2008 - Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται 44ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
  • 2015 – Πεθαίνει ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας

