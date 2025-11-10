Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

Όταν το σπίτι μένει κλειστό για αρκετές ημέρες, η επιστροφή μπορεί να συνοδευτεί από μια δυσάρεστη… μυρωδιά. Ωστόσο, υπάρχει ένα πανεύκολο κόλπο – που δεν κοστίζει τίποτα και απαιτεί μόνο αντικείμενα που όλοι έχουμε στο σπίτι – το οποίο μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση αυτών των οσμών.

Το μυστικό βρίσκεται στην αποχέτευση

Σύμφωνα με το γερμανικό ενημερωτικό portal Ludwigshafen24, το κόλπο είναι απλό: αρκεί ένα ποτήρι με νερό και ένα μικρό βάρος. Τοποθετώντας τα πάνω από την τρύπα του νεροχύτη, δημιουργείται ένα προσωρινό «φράγμα» που εμποδίζει τις οσμές να ανέβουν μέσα στην κουζίνα.

Η ίδια τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία του σπιτιού, όπως στον νιπτήρα ή στη ντουζιέρα του μπάνιου, ειδικά αν δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Έτσι, προστατεύονται όλες οι αποχετεύσεις και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να βρείτε το σπίτι σας με άσχημη μυρωδιά όταν επιστρέψετε.

Πώς να το κάνετε βήμα προς βήμα

Η διαδικασία είναι απλή:

Τοποθετήστε μια χαρτοπετσέτα ή πετσέτα κουζίνας πάνω από το στόμιο της αποχέτευσης. Από πάνω βάλτε ένα ποτήρι γεμάτο νερό ή, εναλλακτικά, ένα πιάτο αναποδογυρισμένο.

Το βάρος περιορίζει την κυκλοφορία του αέρα και μειώνει την εξάτμιση του νερού μέσα στο σιφόνι, το οποίο λειτουργεί ως φυσικό «πώμα» ενάντια στις οσμές.

Γιατί λειτουργεί αυτό το κόλπο

Στο εσωτερικό κάθε αποχέτευσης υπάρχει ένα σιφόνι σε σχήμα U, το οποίο κρατά πάντα μια μικρή ποσότητα νερού. Αυτό το στρώμα νερού μπλοκάρει την άνοδο των αερίων από τον υπόνομο και εμποδίζει τις δυσάρεστες μυρωδιές να περάσουν μέσα στο σπίτι.

Όταν το σπίτι μένει αχρησιμοποίητο για μέρες, το νερό στο σιφόνι εξατμίζεται. Έτσι, η προστασία χάνεται και τα αέρια βρίσκουν δίοδο προς το εσωτερικό. Με το κόλπο αυτό, η εξάτμιση καθυστερεί και το νερό παραμένει στο σιφόνι για περισσότερο χρόνο.

Εναλλακτικές λύσεις και προληπτικά μέτρα

Πριν φύγετε, φροντίστε να γεμίσετε με νερό όλες τις αποχετεύσεις και να ελέγξετε αν υπάρχουν διαρροές ή φραξίματα. Ένα ξέπλυμα με ζεστό νερό και οικολογικά καθαριστικά βοηθά επίσης στη συντήρηση των σωληνώσεων.

Για όσους δεν θέλουν να αφήσουν ποτήρια πάνω στους πάγκους, υπάρχουν ειδικά καπάκια από σιλικόνη ή καουτσούκ για τις αποχετεύσεις, που προσφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι επαναχρησιμοποιούμενα, πλένονται εύκολα και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο.

Αν η μυρωδιά έχει ήδη εμφανιστεί

Αν επιστρέψετε και διαπιστώσετε ότι η οσμή είναι ήδη αισθητή, ο καθαρισμός του σιφονιού και μια γρήγορη επιθεώρηση της αποχέτευσης συνήθως αρκούν. Σε πιο επίμονες περιπτώσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε απλά φυσικά μείγματα – όπως μαγειρική σόδα και ξίδι – για να απομακρύνετε μικρές συσσωρεύσεις και να αποκαταστήσετε τη ροή.