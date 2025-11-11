Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου.
- 1912 - Η Εθνοσυνέλευση των Σαμίων κηρύσσει την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα.
- 1912 - Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Καστοριά και τη Χίο από τους Οθωμανούς.
- 1918 - Τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Επισήμως, ο πόλεμος τελείωσε στις 11:00, την «ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας του ενδέκατου μήνα».
- 1918 - Ο Γιόζεφ Πιλσούντσκι κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πολωνίας
- 1924 - Ο πρωθυπουργός Αλ. Παπαναστασίου ανακηρύσσει την Β΄ Ελληνική Δημοκρατία.
- 1942 - Η τουρκική κυβέρνηση επιβάλει τον έκτακτο φόρο Βαρλίκ Βεργκισί, που θα αποφέρει μεγάλη οικονομική καταστροφή σε Έλληνες, Εβραίους και Αρμένιους.
- 1961 - Ανακοινώνεται η ανακάλυψη κρανίων και εργαλείων της προϊστορικής εποχής στο σπήλαιο Αλεπότρυπα της Μάνης.
- 2002 - Το Σχέδιο Ανάν, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, που συνέταξε ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κύπρο, την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.
- 2004 - Πεθαίνει σε ηλικία 75 ετών ο Γιασέρ Αραφάτ. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης άφησε την τελευταία του πνοή στο στρατιωτικό νοσοκομείο Περσί κοντά στο Παρίσι, όπου είχε μεταφερθεί από τη Ραμάλα για νοσηλεία. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης επιβεβαίωσε το θάνατο του Αραφάτ από άγνωστες αιτίες. Λίγα λεπτά αργότερα, εκλέγεται πρόεδρος ο Μαχμούντ Αμπάς
