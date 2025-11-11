Άναψε «κόκκινο» στο ρεζερβουάρ - Πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε

Καλό θα είναι να το αποφεύγετε, αλλά όταν ανάψει το η λυχνία του ρεζερβουάρ, θα πρέπει μάλλον να κατευθυνθείτε προς το πλησιέστερο βενζινάδικο.

Μέχρι τότε όμως, οι περισσότεροι αναρωτιούνται πόσα χλμ έχουν ακόμα από την ώρα που θα ανάψει το λαμπάκι της βενζίνης.

Η απάντηση διαφέρει γιατι δεν έχουν όλα τα οχήματα την ίδια χωρητικότητα καυσίμου όταν ανάψει η λυχνία χαμηλής στάθμης, αλλά η χρήση του υπολειπόμενου καυσίμου μπορεί να προκαλέσει δαπανηρά μηχανικά προβλήματα. Αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως εφεδρική δεξαμενή δεν υπάρχει πια.

Σήμερα, κατά το γέμισμα του ρεζερβουάρ, κάθε αυτοκίνητο καταναλώνει τα λίτρα καυσίμου που δηλώνει ο κατασκευαστής, συν δύο έως τέσσερα επιπλέον λίτρα που εισέρχονται στο κύκλωμα καυσίμου από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα.

Ένα συνηθισμένο λάθος κατά το γέμισμα του ρεζερβουάρ είναι να συνεχίζετε να προσθέτετε καύσιμο αφού η αντλία έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα, επειδή κάτι τέτοιο φράζει τον αεραγωγό του ρεζερβουάρ με βενζίνη και εμποδίζει το σύστημα ανακυκλοφορίας.

Η γνώση της αυτονομίας ενός αυτοκινήτου επιτρέπει πάντα καλύτερο προγραμματισμό ταξιδιού. Εδώ παίζουν ρόλο δύο μεταβλητές: το στυλ οδήγησης, το οποίο καθορίζει πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε με ένα ρεζερβουάρ και η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου, η οποία περιλαμβάνει το υπόλοιπο καύσιμο πριν ο υπολογιστής του αυτοκινήτου υποδείξει πόσο ακόμα μπορείτε να οδηγήσετε.

Όσον αφορά στον τρόπο οδήγησης για να καταναλώνετε λιγότερο καύσιμο στον αυτοκινητόδρομο, το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, εφόσον χρησιμοποιείται σε υψηλότερες ταχύτητες και στη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, θα έχει αυτονομία παρόμοια με αυτήν που καθορίζεται στο εγχειρίδιο του οχήματος. Εάν αλλάζετε ταχύτητες σε υψηλές στροφές ή οδηγείτε πάνω από 130 χλμ./ώρα , η κατανάλωση καυσίμου θα αυξηθεί.

Αλλά η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ, δηλαδή τα τελευταία λίτρα στο ρεζερβουάρ, ποικίλλει ανάλογα με το όχημα. Γενικά, όσο μικρότερη είναι η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ, τόσο λιγότερο καύσιμο απομένει αφού ανάψει η λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου. Τα φορτηγά, από την άλλη πλευρά, συνήθως έχουν περισσότερο καύσιμο επειδή οι δεξαμενές τους είναι μεγαλύτερες.

Το 10% ενός ρεζερβουάρ 45 λίτρων δεν είναι το ίδιο με το 10% ενός ρεζερβουάρ 80 λίτρων. Ωστόσο, η κατανάλωση καυσίμου δεν είναι πάντα χαμηλότερη στο μικρότερο αυτοκίνητο, επειδή το πρόσθετο βάρος ενός φορτηγού με τέσσερις επιβάτες και τις αποσκευές τους είναι το ίδιο (μεταξύ 200 και 250 κιλών) με αυτό που προστίθεται σε ένα μικρό αυτοκίνητο, αλλά το μικρότερο αυτοκίνητο έχει λιγότερη ισχύ και θα καταναλώσει περισσότερο καύσιμο για να μεταφέρει αυτό το επιπλέον βάρος.

Παραδείγματα

Ένα Fiat Cronos , για παράδειγμα, έχει αυτονομία περίπου 50 χλμ. όταν ανάψει η λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου, αλλά ένα Peugeot 208 έχει 70 χλμ. να απομένουν όταν φτάσει σε αυτό το σημείο. Άλλα μοντέλα αναφοράς είναι τα Toyota Yaris και Volkswagen Polo. Στην περίπτωση της Toyota, ο κατασκευαστής δηλώνει ρεζέρβα 6,3 λίτρων, και για το Volkswagen, 7,3 λίτρα. Αυτό δίνει στο πρώτο αυτονομία περίπου 110 χλμ. και στο δεύτερο σχεδόν 120 χλμ.

Στην περίπτωση των SUV, ένα βενζινοκίνητο Toyota Corolla Cross έχει αυτονομία περίπου 85 χλμ., ενώ μια υβριδική έκδοση μπορεί να φτάσει τα 140 χλμ. από την προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου στον πίνακα οργάνων. Αντίθετα, ένα Chevrolet Tracker , με το σχετικά μικρό ρεζερβουάρ των 44 λίτρων, προσφέρει περίπου 50 χλμ. εφεδρείας. Το νέο Volkswagen Tera , από την άλλη πλευρά, με ρεζερβουάρ 52 λίτρων, μπορεί να επεκτείνει την αυτονομία του σε σχεδόν 120 χλμ.

Οι κίνδυνοι

Εκτός από το άβολο της κατάστασης να ξεμείνετε στη μέση του δρόμου λόγω βενζίνης, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα.

Το εξάρτημα που μεταφέρει βενζίνη από τη δεξαμενή στον κινητήρα είναι η αντλία καυσίμου, η οποία βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή και είναι σχεδόν πλήρως βυθισμένη για να τραβάει καύσιμο χωρίς να επιτρέπει την είσοδο αέρα στο σύστημα, και επειδή το καύσιμο χρησιμεύει επίσης ως ψυκτικό. Μια αντλία καυσίμου είναι ηλεκτρική και παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία.

Εάν η αντλία είναι βυθισμένη στο καύσιμο, η θερμοκρασία της διατηρείται υπό έλεγχο, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία. Ωστόσο, εάν το αυτοκίνητο έχει μόνο λίγα λίτρα καυσίμου,η αντλία θα λειτουργεί χωρίς αυτήν την ψύξη και θα υπερθερμανθεί, μειώνοντας αναπόφευκτα τη διάρκεια ζωής της.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο μηχανικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να προκληθεί από ίζημα, το οποίο συχνά παράγεται από ακαθαρσίες στο ίδιο το καύσιμο και το οποίο, λόγω του ειδικού βάρους του, κατακάθεται στον πυθμένα. Όταν η αντλία πρέπει να αντλήσει αυτά τα τελευταία λίτρα, συχνά αναδεύει αυτό το ίζημα μαζί με το καύσιμο που στέλνει στον κινητήρα.

Εδώ η ζημιά μπορεί να επηρεάσει τα μπεκ ψεκασμού, επειδή διέρχεται από το φίλτρο καυσίμου ή ντίζελ και καίγεται, αλλά επηρεάζει επίσης τους καταλυτικούς μετατροπείς του συστήματος εξάτμισης, καθώς αυτό το ίζημα παγιδεύεται στις κεραμικές κηρήθρες και μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του καταλύτη, έτσι ώστε, εκτός από την ανάγκη για τις απαραίτητες επισκευές και στα δύο στοιχεία, αυτές οι βλάβες να προκαλούν την κατανάλωση περισσότερου καυσίμου από τον κινητήρα.