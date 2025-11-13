Αρχαίο συστατικό της κινεζικής ιατρικής αποκατέστησε τον μεταβολισμό λίπους σε διαβητικά ποντίκια

Με μακρά ιστορία στην παραδοσιακή λαϊκή ιατρική της Κίνας, τα μικροσκοπικά κόκκινα φρούτα προέρχονται από έναν ελάχιστα γνωστό θάμνο που ονομάζεται Nitraria roborowskii Kom, γνωστό ως «κεράσι της ερήμου». (NRK) και φύεται στις ξηρές εύκρατες περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Κίνας, της Μογγολίας και του Ιράν.

Ένα φυτό από το ίδιο γένος, το Nitraria tangutorum, έχει ήδη βρεθεί ότι μειώνει τα επίπεδα λιπιδίων και γλυκόζης στο αίμα σε ζωικά μοντέλα, οπότε μια ομάδα με επικεφαλής τον Di Wu από το Πανεπιστήμιο Qinghai στην Κίνα εξέτασε αν το «κεράσι της ερήμου» θα μπορούσε να έχει παρόμοια αποτελέσματα.

Ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα του μούρου που χορηγήθηκε σε διαβητικά ποντίκια όχι μόνο ομαλοποίησε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, αλλά επίσης βελτίωσε το μεταβολισμό των λιπιδίων (λιπών) και μείωσε το οξειδωτικό στρες που σχετίζεται με τον διαβήτη.

Το εύρος των αποτελεσμάτων είναι σπάνιο σε μεμονωμένα φάρμακα, σημειώνουν οι συγγραφείς, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εκχύλισμα του μούρου μπορεί να επαναφέρει ουσιαστικά τα υποκείμενα μεταβολικά προβλήματα του οργανισμού, αντί να δρα σε μεμονωμένα συμπτώματα.

«Αντί να μειώνει απλώς το σάκχαρο του αίματος όπως τα περισσότερα φάρμακα, αυτό το φυτικό εκχύλισμα φαίνεται να βοηθά τον οργανισμό να ανακτήσει τη φυσική του μεταβολική ισορροπία. Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα από τον διαβήτη και σε άλλες παθήσεις που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη» εξηγεί η οργανική χημικός Huilan Yue, από το Northwestern Institute of Plateau Biology στην Κίνα.

Μετά το τέλος του πειράματος και τα εσωτερικά όργανα ήταν επίσης σε πολύ καλύτερη κατάσταση στο τέλος του πειράματος, με το ήπαρ και το πάγκρεας τους να φαίνονται προστατευμένα από τη βλάβη που προκάλεσε ο διαβήτης στα ποντίκια που δεν έλαβαν θεραπεία.



Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε στο Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy.