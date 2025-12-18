To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

Τύχη βουνό είχε ένας Βρετανός τουρίστας στις Φιλιππίνες, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει γλίτωσε από θαύμα τη ζωή του.

Την ώρα που βρισκόταν στην παραλία ανακάλυψε στο νερό ένας «χαριτωμένο μικρό χταπόδι», το έβαλε σχεδόν στην παλάμη του για να τραβήξει βίντεο, καθώς τα χρώματά του ήταν αυτά που τράβηξαν την προσοχή του.

Πιθανόν δεν συνειδητοποίησε ποτέ, ότι αυτό που κρατούσε ήταν ένα χταπόδι με μπλε δακτυλίους - ένα από τα πιο δηλητηριώδη πλάσματα στον κόσμο.

Χταπόδια με μπλε δακτυλίους

Τα χταπόδια με μπλε δακτυλίους, που περιλαμβάνουν το γένος Hapalochlaena, είναι τέσσερα εξαιρετικά δηλητηριώδη είδη χταποδιών που βρίσκονται σε λίμνες παλίρροιας και κοραλλιογενείς υφάλους στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, από την Ιαπωνία μέχρι την Αυστραλία.

Το άγγιγμα ωστόσο δεν είναι θανατηφόρο, αρκεί το εν λόγω είδος να μην νιώσει ότι απειλείται και σε δαγκώσει. Εκκρίνει μία ισχυρή νευροτοξική ουσία, που παραλύει τους μύες και έχει δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες.

Το δηλητήριό του είναι 1.000 φορές πιο ισχυρό από το κυάνιο, και αυτό το χταπόδι που σε μέγεθος φτάνει μία μπάλα του γκολφ περιέχει αρκετό δηλητήριο για να σκοτώσει 26 ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά.