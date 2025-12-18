Viral το fake βίντεο για «πραξικόπημα στη Γαλλία» - Όταν η AI «ανέτρεψε» τον Μακρόν

Ο Εμάνουελ Μακρόν δυσκολεύτηκε να πείσει τη Meta να κατεβάσει το ψεύτικο βίντεο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Viral το fake βίντεο για «πραξικόπημα στη Γαλλία» - Όταν η AI «ανέτρεψε» τον Μακρόν
Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε μία αναστάτωση, καθώς διακινήθηκε μεταξύ χιλιάδων χρηστών πριν αποδειχθεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Στο βίντεο που έγινε viral στη Γαλλία μόλις είχε εκδηλωθεί πραξικόπημα και ο πρόεδρος Μακρόν πιθανότατα είχε ανατραπεί.

Το βίντεο, που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, και αναρτήθηκε από τον χρήστη με το ψευδώνυμο «ISLAM», συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε ανησυχία σε τουλάχιστον έναν Αφρικανό ηγέτη.

Με το πρόσχημα μιας έκτακτης είδησης που παρουσιάστηκε σε ένα βίντεο στο Facebook, «δημοσιογράφος» από το ανύπαρκτο γαλλικό κανάλι ειδήσεων «Live 24» δήλωσε ότι ο Μακρόν και η κυβέρνησή του είχαν ανατραπεί.

«Προς το παρόν, ανεπίσημες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πραξικόπημα στη Γαλλία – με επικεφαλής έναν συνταγματάρχη του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί – και ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να έχει ανατραπεί» φέρεται να μεταδίδει η «δημοσιογράφος».

Το σκηνικό της live μετάδοσης στημένο ανάλογα. Στο φόντο φωτισμένος ο Πύργος του Άιφελ, αστυνομικά οδοφράγματα, περιπολικά με φάρους αναμμένους και ένα ελικόπτερο να πετάει από πάνω. Κοντά στη «ρεπόρτερ», ένας οπλισμένος στρατιώτης, ενώ πίσω της το πλήθος παρακολουθεί έκπληκτο.

Μήνυμα από την Αφρική και ο «αγώνας» να κατέβει το βίντεο

Αν και όλα όσα μεταδόθηκαν είχαν τη σφραγίδα του fake, κάποιοι έπεσαν στην «παγίδα». Σύμφωνα με το France24, τα πλάνα ανησύχησαν έναν ηγέτη αφρικανικού κράτους, με την ταυτότητά του να μην αποκαλύπτεται, ο οποίος επικοινώνησε απευθείας με τον Γάλλο ηγέτη.

«Ένας από τους Αφρικανούς ομολόγους μου μου έστειλε ένα μήνυμα: "Αγαπητέ πρόεδρε, τι συμβαίνει στη χώρα σας;"», δήλωσε ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα «La Provence» την Τρίτη, κατά την επίσκεψή του στη Μασσαλία.

Ο Μακρόν αποκάλυψε ότι αρχικά διασκέδασε, όταν όμως η ομάδα του ασχολήθηκε αναφέροντας το ψεύτικο βίντεο στη μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, για να το κατεβάσει, τότε τα πράγματα εξελίχθηκαν περίεργα.

Η Meta αρχικά αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι δεν παραβίαζε τους «κανόνες χρήσης της πλατφόρμας».

«Αυτοί οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν. Δεν τους ενδιαφέρει να διατηρήσουν υγιείς τις δημόσιες συζητήσεις, κοροϊδεύουν την κυριαρχία των δημοκρατιών και μας θέτουν σε κίνδυνο», δήλωσε ο Μακρόν.

«Τείνω να πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη επιρροή από τους περισσότερους […] Λοιπόν, δεν λειτουργεί. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν είμαστε αρκετά καλά εξοπλισμένοι», δήλωσε, σε μια προφανή αναφορά στους γίγαντες της τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ιδρτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, ανακοίνωσε ότι οι πλατφόρμες του καταργούσαν τις περισσότερες από τις πολιτικές επαλήθευσης των γεγονότων.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης το ψεύτικο βίντεο ήταν στην πλατφόρμα με την προειδοποιητική ωστόσο προσθήκη «αυτό το περιεχόμενο μπορεί να έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί ψηφιακά για να φαίνεται πραγματικό».Λίγες ώρες αργότερα φαίνεται ότι είχε αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

