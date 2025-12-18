Μπανγκλαντές: Κυλιόμενη σκάλα… τρελάθηκε και επιτάχυνε απότομα – Δείτε το viral βίντεο

Βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων που κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δείχνει δύο κυλιόμενες σκάλες στο Πανεπιστήμιο BRAC στη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, να λειτουργούν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.

Η μία κινείται κανονικά, ενώ, η άλλη επιταχύνει απότομα.

Φοιτητές που πατούν στη γρηγορότερη σκάλα, παραπατούν και πιάνουν τα κιγκλιδώματα, ενώ άλλοι σπεύδουν να μην σκοντάψουν στο τέλος της διαδρομής, προσπαθώντας να κρατήσουν την ισορροπία τους.

Ακούγονται φωνές: «Κουνηθείτε! Κουνηθείτε», μέσα σε κραυγές ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν εκείνη την ώρα την κυλιόμενη σκάλα αλλά και παρευρισκόμενων.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Ωστόσο, το βίντεο προκάλεσε «κύμα» ανησυχίας για την ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών. Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των υποδομών του πανεπιστημίου και τη συντήρηση των μηχανολογικών του συστημάτων.

Μέχρι σήμερα, το πανεπιστήμιο δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση για τη βλάβη, ούτε είχε διευκρινίσει ποιοι έλεγχοι ασφαλείας / διορθωτικά μέτρα εφαρμόζονται ή αναμένεται να ληφθούν.