«Μικρά Νέα Διονύσια»: Τα πρώτα βραβεία από τη σύμπραξη Δήμου Αθηναίων και Θεάτρου Τέχνης

Η διοργάνωση D-Athens Διονύσια 2025, κορυφώνεται την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με την απονομή των «Μικρών Νέων Διονυσίων»

Thomas Gravanis
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κορυφώνεται την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με την απονομή βραβείων του
διαγωνισμού «Μικρά Νέα Διονύσια», η διοργάνωση D-Athens Διονύσια 2025 που
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου
Κουν το τριήμερο 12-14 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα D-Athens Διονύσια 2025, υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης
πολιτιστικής πρωτοβουλίας «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου»,
ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Δήμου Αθηναίων με το Θέατρο Τέχνης
Καρόλου Κουν και είναι μια μεγάλη γιορτή για το ελληνικό θέατρο με νέα κείμενα
ελληνικής δραματουργίας, παρουσίαση πρωτότυπων θεατρικών προτάσεων,
ομιλίες, συζητήσεις, mentoring, επαγγελματική δικτύωση.

20251212-tgr-dionysia-0174.jpg

Το τριήμερο ξεκίνησε με τον Διαγωνισμό Σύγχρονης Ελληνικής Δραματουργίας
«Μικρά Νέα Διονύσια»: την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκαν στο
Υπόγειο τα τρία έργα που επιλέχθηκαν ανάμεσα στα εκατό που ανταποκρίθηκαν στο
open call υπό τη θεματική «Φως να ορμήσει». Τα έργα παρουσιάστηκαν μέσα από
την πρωτότυπη φόρμα της «Πρώτης Ανάγνωσης», μιας δυναμικής θεατρικής
διαδικασίας όπου οι σκηνοθέτες λειτούργησαν σαν «μαέστροι», ώστε το κείμενο να
ακουστεί σαν μια πρώτη ουσιαστική «δοκιμή σκηνής» μπροστά στο κοινό.

Η παρουσίαση ηχογραφήθηκε ζωντανά και μεταδόθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
στον αέρα του Αθήνα 9.84, ενώ παραμένει διαθέσιμη online στο site του σταθμού
μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, δίνοντας για λίγο ακόμα τη
δυνατότητα στους/στις ακροατές/τριες να ακούσουν τα έργα στη «ραδιοφωνική»
τους μορφή και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία κοινού.

20251212-tgr-dionysia-0121.jpg

Ο διαγωνισμός των «Μικρών Νέων Διονυσίων» έχει ιδιαίτερη αξία προφανώς
όχι ως πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ θεατρικών έργων, αλλά ως μια νέα, ανοιχτή
πλατφόρμα διαλόγου, που δίνει σε θεατρικά έργα τη δυνατότητα να ακουστούν
και να συζητηθούν ευρύτερα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονέμονται τα Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής
(Δηώ Καγγελάρη, Γιάννης Καλαβριανός, Βασίλης Κατσικονούρης, Δήμητρα
Κονδυλάκη, Λυδία Κονιόρδου) που παρακολούθησε ζωντανά την «Πρώτη
Ανάγνωση» των έργων στο Υπόγειο και τα Βραβεία Κοινού, για τα οποία η
ψηφοφορία είναι ακόμα ανοιχτή μέσω του Instagram του Δήμου Αθηναίων για όποιον/α ακούσει τα έργα στον Αθήνα 9.84, έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Τα έργα και οι οδηγίες ψηφοφορίας

20251212-tgr-dionysia-0326.jpg

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 15.00 στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, θα
απονεμηθούν τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής, τα Βραβεία Κοινού, αλλά και
οι Έπαινοι σε τρία ακόμα έργα που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.
Θυμίζουμε τα τρία έργα που διαγωνίζονται για τα Βραβεία Κοινού και είναι ακόμα
διαθέσιμα σε ζωντανή ηχογράφηση από το Υπόγειο με τη σειρά που
παρουσιάστηκαν:

«Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας»

Συγγραφέας: Μαλανδράκης Μιχάλης
Σκηνοθέτης/μουσική επιμέλεια: Σίμος Κακάλας
Ηθοποιοί (αλφαβητικά):
Εβελίνα Θωμοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Φέκας

20251212-tgr-dionysia-0113.jpg

«Τηρέας-Shellshocked»

Συγγραφέας: Χρήστος Τζιούκαλιας
Σκηνοθέτης: Θοδωρής Αμπαζής
Ζωντανή μουσική: Κλέων Αντωνίου
Ηθοποιοί (αλφαβητικά):
Ηλέκτρα Καρτάνου, Μανώλης Μαυροματάκης, Μαριλένα Μπαρταλούτσι, Βένια
Σταματιάδη

20251212-tgr-dionysia-0206.jpg

«Ψόφιες μύγες»

Συγγραφέας: Μαρία Δριμή
Σκηνοθέτες/μουσική επιμέλεια: Θανάσης Ζερίτης, Νεφέλη Μαϊστράλη
Ηθοποιοί (αλφαβητικά):
Θόδωρος Γράμψας, Διαμαντής Καραναστάσης, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Σοφία
Μαραθάκη, Μαριλένα Ντρίκου, Μαριέττα Πρωτόπαπα, Γιώργος Τζανάκος

20251212-tgr-dionysia-0244.jpg

(Ηχογράφηση- επιμέλεια ήχου της ζωντανής ηχογράφησης: Βασίλης Στουπής)

Να σημειωθεί ότι τo έργο που θα λάβει το Πρώτο Βραβείο αποκτά απευθείας
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα των Διονύσια International που
προγραμματίζονται για την Άνοιξη. Και τα έξι συνολικά έργα που θα διακριθούν,
εντάσσονται στο «Δραματουργείο», ένα πρωτότυπο τρίμηνο εργαστήριο
ανατροφοδότησης και εξέλιξης κειμένων με εισηγήτριες τις Έρι Κύργια και Έλενα
Τριανταφυλλοπούλου.

Στη συνέχεια τα έργα θα μεταφραστούν προκειμένου να παρουσιαστούν στην ενότητα Greek Focus των Διονύσια International.

Επίσης στο νέο site του D Athens https://athensworldtheatrecapital.com/
σχεδιάζεται ψηφιακό αρχείο όπου με την άδεια των συγγραφέων, θα αναρτηθούν
περιλήψεις, ενδεικτικά αποσπάσματα των κειμένων και στοιχεία επικοινωνίας τους,
ώστε ενδιαφερόμενοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να τους ζητήσουν πλήρες κείμενο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στα Διονύσια 2025, παράλληλα με τον «Διαγωνισμό»
(12/12) αναπτύχθηκε η «Διασύνδεση» (13/12) των θεατρικών δημιουργών με
ομιλίες, masterclasses, mentoring και συζητήσεις που καλλιέργησαν την μεταξύ τους
ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας και ακολούθησε η «Δικτύωση» (14/12) με pitching
θεατρικών προτάσεων : μια ανοιχτή πρόσκληση συνάντησης δημιουργών και
ομάδων με φορείς, παραγωγούς και μελλοντικούς συνεργάτες.

