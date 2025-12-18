Η Porsche επαναφέρει την βενζίνη στη νέα 718
Σε μία κίνηση που λίγοι θα προέβλεπαν πριν από δύο χρόνια, η Porsche ετοιμάζεται να επαναφέρει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στη νέα γενιά των 718 Boxster και Cayman, ανατρέποντας το σχέδιο για αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα.
Η απόφαση σηματοδοτεί μία από τις πιο ηχηρές αναδιπλώσεις στρατηγικής στην ιστορία της εταιρείας.
