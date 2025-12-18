Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί ο θόλος πάνω από τα ερείπια του κατεστραμμένου πυρηνικού αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ, εγείροντας φόβους ότι μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να προστατεύσει πιθανή διαρροή ραδιενεργού υλικού.

Επίσημα γνωστή ως New Safe Confinement (NSC), η προστατευτική ασπίδα τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατασκευάστηκε πάνω από τον αντιδραστήρα 4, ο οποίος προκάλεσε τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στον κόσμο το 1986.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΑΕ), αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το NSC υπέστη σοβαρές ζημιές σε επίθεση ρωσικού drone τον περασμένο Φεβρουάριο.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025

Στην αξιολόγηση ασφάλειας η ομάδα του ΔΟΑΕ διαπίστωσε ότι ο θόλος είχε χάσει τις κύριες λειτουργίες ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας περιορισμού, αν και η κύρια δομή, καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης του θόλου παραμένουν άθικτα.

Αλλά κάτω από το κατεστραμμένο καταφύγιο κρύβονται τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού από την καταστροφή του 1986, καθιστώντας την τοποθεσία μια ωρολογιακή βόμβα.

Ο ΔΟΑΕ προέτρεψε για επείγουσες επισκευές και αναβαθμίσεις στον προστατευτικό θόλο του Τσερνομπίλ, ζητώντας καλύτερο έλεγχο της υγρασίας, προηγμένη παρακολούθηση της διάβρωσης και ένα αυτόματο σύστημα υψηλής τεχνολογίας για να διατηρείται ο ραδιενεργός αντιδραστήρας υπό έλεγχο.