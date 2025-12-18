Χανιά: Μαθητές πιάστηκαν με ναρκωτικά σε σχολική εκδρομή

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους πέρασε η Αστυνομία το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στα Χανιά όταν εντοπίστηκαν σε τυχαίο έλεγχο να έχουν στην κατοχή τους ποσότητα ναρκωτικών.

Οι ανήλικοι ήταν μαθητές από σχολείο της Αθήνας που είχαν έρθει στα Χανιά στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής και την ώρα της σύλληψής τους βρίσκονταν στην πλατεία 1866.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, προκειται για δύο 17χρονους στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν σχεδόν 10 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (17.12.2025) το μεσημέρι στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης.

