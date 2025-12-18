Γαλλία: Ο «Δρ. Θάνατος» καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δηλητηρίαση ασθενών

Δικαστήριο στην πόλη Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία έκρινε τον Φρεντερίκ Πεσιέ ένοχο για δηλητηρίαση των ασθενών του με ουσίες που προκαλούσαν καρδιακή ανακοπή ή αιμορραγία. Το νεότερο θύμα του, ένα τετράχρονο παιδί, επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης ρουτίνας στις αμυγδαλές το 2016. Το γηραιότερο θύμα του ήταν 89 ετών.

«Είστε ο Δρ. Θάνατος, ένας δηλητηριαστής, ένας δολοφόνος. Ντροπιάζετε όλους τους γιατρούς», δήλωσαν οι εισαγγελείς την περασμένη εβδομάδα. «Έχετε μετατρέψει αυτήν την κλινική σε νεκροταφείο». Ο Πεσιέ ερευνήθηκε για πρώτη φορά πριν από οκτώ χρόνια, όταν υπήρξαν υποψίες ότι δηλητηρίασε ασθενείς σε δύο κλινικές στη Μπεζανσόν μεταξύ 2008 και 2017.

Το πρώτο γνωστό θύμα του, η Σάντρα Σιμάρ, ήταν 36 ετών όταν υπέστη ξαφνική καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη. Επέζησε χάρη στην παρέμβαση του Πεσιέ, αν και έπεσε σε κώμα. Οι δοκιμές στις ενδοφλέβιες θεραπείες που έκανε έδειξαν συγκεντρώσεις καλίου 100 φορές μεγαλύτερες από την αναμενόμενη δόση, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στους τοπικούς εισαγγελείς.

Στις 15 εβδομάδες της δίκης, ο Πεσιέ παραδέχτηκε μερικές φορές ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που αρρώστησαν ή πέθαναν μπορεί να είχαν δηλητηριαστεί, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. «Το έχω πει και θα το πω ξανά: Δεν τους δηλητηρίασα.. Πάντα τήρησα τον όρκο του Ιπποκράτη», δήλωσε. Ο Πεσιέ θα περάσει τώρα τουλάχιστον 22 χρόνια στη φυλακή. Έχει προθεσμία 10 ημερών για να ασκήσει έφεση, η οποία θα οδηγήσει σε δεύτερη δίκη εντός ενός έτους.

