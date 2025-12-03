Arnfinn Nesset: Πέθανε ο Νορβηγός «Δόκτωρ Θάνατος» - Πώς δολοφόνησε 22 τρόφιμους γηροκομείου

Ο Arnfinn Nesset, ο νοσοκόμος που συγκλόνισε τη Νορβηγία όταν καταδικάστηκε για τον φόνο 22 τροφίμων σε γηροκομείο, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, περισσότερα από 20 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Nesset, γνωστός και ως «Ο απίθανος κατά συρροή δολοφόνος» χάρη στον τίτλο βιβλίου που κυκλοφόρησε για τη ζωή του, εργαζόταν ως νοσηλευτής και διευθυντής στο γηροκομείο Orkdal. Εκεί, μεταξύ 1977 και 1981, προχώρησε σε ένα φονικό σερί χρησιμοποιώντας ως όπλο το μυοχαλαρωτικό curacit, ή αλλιώς σουξαμεθωνίου χλωρίδιο.

Κάποια στιγμή εκτιμήθηκε ότι τα θύματα θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τα 60. Ωστόσο, πρόσφατο βιβλίο έφερε ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση, με τον συγγραφέα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής πλάνης.

Ο δικηγόρος του, Περ-Άρνε Σκογκ, επιβεβαίωσε ότι ο Nesset πέθανε ήρεμα στον ύπνο του την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών, σε γηροκομείο όπου διέμενε με νέο όνομα και άγνωστη διεύθυνση.

Από την ομολογία στην ανατροπή

Οι υποψίες για τα εγκλήματά του άρχισαν να ενισχύονται το 1981, όταν παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλός αριθμός θανάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι είχε προμηθευτεί την επίμαχη ουσία, υποστηρίζοντας όμως πως τη χρειαζόταν για να θανατώσει έναν σκύλο.

Ο Nesset ομολόγησε αρχικά τις δολοφονίες, λέγοντας αργότερα πως αναγκάστηκε να το κάνει επειδή απειλήθηκε ότι οι αρχές θα άνοιγαν τους τάφους των νεκρών. «Σκέφτηκα ότι ήταν τόσο τρομερό που είπα πως θα ήταν καλύτερα να τα πάρω όλα πάνω μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο NRK.

Το 1983 καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση και δέκα χρόνια επιτήρησης — τη μέγιστη ποινή που προέβλεπε τότε ο νορβηγικός νόμος. Το 1993 μεταφέρθηκε σε καθεστώς μη στερητικής ποινής και τελικά αποφυλακίστηκε το 2004.

Παρά τις αρχικές ομολογίες, ο Nesset τις ανακάλεσε πριν από τη δίκη, επιμένοντας μέχρι το τέλος ότι ήταν αθώος και ζητώντας ακόμη και το άνοιγμα της υπόθεσης εκ νέου.

Το χρονικό και η δράση του

Ο Nesset παρουσιαζόταν ως ένας πράος και αθόρυβος επαγγελματίας. Ως νοσηλευτής και διευθυντής στο γηροκομείο Orkdal, κέρδιζε την εμπιστοσύνη ασθενών και προσωπικού. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, έκρυβε μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις κατά συρροή δολοφόνου στη Σκανδιναβία.

Από το 1977 έως το 1981, ο Nesset χορηγούσε σε ηλικιωμένους έναν ισχυρό μυοχαλαρωτικό παράγοντα, το curacit, που παραλύει τους μύες και σταματά την αναπνοή. Οι θάνατοι αποδίδονταν εύκολα σε φυσικά αίτια λόγω ηλικίας, κάνοντας τη δράση του σχεδόν αόρατη.

Το 1981, γιατροί και νοσηλευτές άρχισαν να παρατηρούν ασυνήθιστη αύξηση σε ξαφνικούς θανάτους. Η αστυνομία κίνησε έρευνα και γρήγορα εντόπισε πως ο Nesset είχε προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες της θανατηφόρας ουσίας χωρίς κανένα νόμιμο λόγο.

Στις ανακρίσεις, ο Nesset παραδέχθηκε αρχικά δεκάδες δολοφονίες, αλλά αργότερα ανακάλεσε λέγοντας πως πιέστηκε. Το δικαστήριο αναγνώρισε 22 από αυτές ως τεκμηριωμένες, ενώ οι αρχές εκτιμούσαν ότι τα πραγματικά θύματα ίσως άγγιζαν τα 60. Η δράση του θεωρήθηκε μεθοδική, αθόρυβη και εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθεί.

Αποφυλακίστηκε το 2004, απέκτησε νέο όνομα και έζησε απομονωμένος μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.