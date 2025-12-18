Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη σημερινή (18/12) Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες αναφέρθηκε στην πίστη της Ευρώπης στην κοινή αγροτική πολιτική, τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και την προγραμματισμένη για το μεσημέρι (14:00) τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων» στη Λοριάν της Γαλλίας.

«Το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο, γιατί θα εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», σημείωσε αρχικά.

«Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής. Θα συζητήσουμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια πρώτη συζήτηση που θα είναι μακρά η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές της συνοχής και της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες και τους αγρότες.

Σήμερα, βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη φρεγάτα. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες και περνούν σε μία νέα εποχή», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για την Ουκρανία, απάντησε πως «είναι σημαντικό να βρούμε μία λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι υπέρ του Ταμείου Αποκατάστασης. Ήδη έχουμε στείλει δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ, χωρίς να βρούμε μία νομικά ορθή λύση».

