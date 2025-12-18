Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

Ο ρόλος του χόνδρου και η σημασία της διατήρησης της άρθρωσης

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης
Οι σύγχρονες βιολογικές θεραπείες στοχεύουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις σε αθλητές και ενεργούς ασθενείς που επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Γράφει ο Ανδρέας Πισκοπάκης Ορθοπεδικός Χειρουργός, Αν. Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής & Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο ρόλος του χόνδρου και η σημασία της διατήρησης της άρθρωσης

Ο αρθρικός χόνδρος λειτουργεί ως προστατευτικό «μαξιλάρι» μέσα στην άρθρωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ανώδυνη κίνησή της, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά την τριβή μεταξύ των οστών.

Όταν υποστεί βλάβη ή φθορά ο αρθρικός χόνδρος, μειώνεται σημαντικά η ικανότητά του να προστατεύει την άρθρωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πόνο, δυσκαμψία, μείωση λειτουργικότητας και πρώιμη οστεοαρθρίτιδα.

Με την εξέλιξη των βιολογικών και αναγεννητικών θεραπειών, η στοχευμένη αποκατάσταση του χόνδρου και η διατήρηση της άρθρωσης αποτελούν πλέον εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους, επιτρέποντας στους ασθενείς να αποφεύγουν πιο επεμβατικές μεθόδους και να επιστρέφουν γρηγορότερα σε ένα ενεργό τρόπο ζωής.

Ο Ανδρέας Πισκοπάκης.

Ο Ανδρέας Πισκοπάκης, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Αν. Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής & Αθλητικών Κακώσεων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Βιολογικές Θεραπείες

PRPPlatelet-Rich Plasma

Το PRP προέρχεται από το ίδιο το αίμα του ασθενούς και αποτελεί ένα συμπύκνωμα αιμοπεταλίων, πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες που μειώνουν τη φλεγμονή, ενισχύουν την αναγεννητική διαδικασία και υποστηρίζουν την επούλωση χόνδρινων βλαβών.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης αναγεννητικής ορθοπαιδικής, με εφαρμογές τόσο στην αντιμετώπιση χρόνιων κακώσεων, όσο και στη στοχευμένη υποστήριξη της αποκατάστασης της άρθρωσης.

BMACBone Marrow Aspirate Concentrate

Το BMAC προέρχεται από τον μυελό των οστών. Περιέχει μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα , αυξητικούς παράγοντες και αναγεννητικά κύτταρα χαμηλής διαφοροποίησης και υψηλής βιολογικής δραστικότητας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προηγμένη βιολογική θεραπεία με σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών και στη διατήρηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Χειρουργικές Τεχνικές Αποκατάστασης Χόνδρου

Nanofracture Plus (NFx+): Η σύγχρονη εξέλιξη των μικροκαταγμάτων

Η τεχνική Nanofracture Plus (NFx+) αποτελεί τη νεότερη και πιο εξελιγμένη μορφή της μεθόδου των μικροκαταγμάτων. Σε αντίθεση με την κλασική τεχνική, το NFx+ δημιουργεί βαθύτερα και πιο λεπτά κανάλια στο υποχόνδριο οστό, επιτρέπει καλύτερη βιολογική διείσδυση, συνδυάζεται με PRP, BMAC ή εξειδικευμένες μεμβράνες και προάγει τη δημιουργία πιο ανθεκτικού και ομοιογενούς ινοχόνδρου.

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μικρές έως μεσαίες χόνδρινες βλάβες, ειδικά σε νεαρούς και αθλητικά ενεργούς ασθενείς.

AMIC – Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis

Η μέθοδος AMIC συνδυάζει την τεχνική των μικροκαταγμάτων με τη χρήση μιας ειδικής κολλαγονικής μεμβράνης, η οποία συγκρατεί τα μεσεγχυματικά κύτταρα, σταθεροποιεί το βιολογικό περιβάλλον και συμβάλλει σε πιο προβλέψιμη και σταθερή αναγέννηση χόνδρου.

Ενδείκνυται για χόνδρινες βλάβες μεσαίου μεγέθους, ιδίως στο γόνατο και στην ποδοκνημική.

MACI – Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation

Το MACI αναπαράγει τη δομή του φυσικού υαλώδους χόνδρου και προσφέρει μακροχρόνια σταθερά αποτελέσματα, ακόμη και σε μεγάλες ή σύνθετες βλάβες.

Η τεχνική MACI αποτελεί την πλέον εξελιγμένη κυτταρική μέθοδο αποκατάστασης χόνδρου. Βασικά βήματα της διαδικασίας: Λήψη μικρού δείγματος υγιούς χόνδρου από τον ασθενή, καλλιέργεια και πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων στο εργαστήριο και εμφύτευση των καλλιεργημένων κυττάρων πάνω σε ειδική μεμβράνη, η οποία τοποθετείται και σταθεροποιείται στην περιοχή της βλάβης.

Το MACI επιτυγχάνει αναγέννηση χόνδρου με χαρακτηριστικά παρόμοια με τον φυσικό υαλώδη χόνδρο και προσφέρει μακροχρόνια, σταθερά κλινικά αποτελέσματα, ακόμη και σε μεγάλες, σύνθετες ή χρόνιες χόνδρινες βλάβες.

Οστεοχόνδρια Μοσχεύματα

OATS / Mosaicplasty (Αυτόλογα μοσχεύματα)

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται κύλινδροι οστεοχόνδρινου ιστού, οι οποίοι λαμβάνονται από μη φορτιζόμενη περιοχή της άρθρωσης του ασθενούς και τοποθετούνται στο σημείο της βλάβης. Ενδείκνυνται κυρίως για βαθιές, εστιακές, τραυματικές βλάβες. Κύριο πλεονέκτημα είναι η άμεση τοποθέτηση ιστού πλήρους πάχους φυσικού χόνδρου, προσφέροντας σταθερή μηχανική υποστήριξη και υψηλή ποιότητα αναγέννησης.

Osteochondral Allograft (Αλλομοσχεύματα)

Τα οστεοχόνδρια αλλομοσχεύματα χρησιμοποιούνται όταν η έκταση ή η φύση της βλάβης δεν επιτρέπει τη χρήση αυτόλογου ιστού.

Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις εκτεταμένων χόνδρινων βλαβών, σοβαρής καταστροφής του υποχόνδριου οστού και αποτυχίας προηγούμενων επεμβατικών τεχνικών.

Αποτελούν αποτελεσματική λύση όταν ο διαθέσιμος αυτόλογος ιστός δεν είναι επαρκής, προσφέροντας πλήρους πάχους οστεοχόνδρινη αποκατάσταση σε απαιτητικές και σύνθετες βλάβες.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διατήρησης της άρθρωσης

Η επιτυχής αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη διαδικασία που περιλαμβάνει λεπτομερή κλινική αξιολόγηση, εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις (MRI, T2 mapping), εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, εξειδικευμένη και στοχευμένη αποκατάσταση και ασφαλή και σταδιακή επιστροφή στη δραστηριότητα.

Με τις σύγχρονες τεχνικές διατήρησης της άρθρωσης επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση του πόνου, βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας, καθυστέρηση της εξέλιξης οστεοαρθρίτιδας και υψηλό επίπεδο απόδοσης για αθλητές και απαιτητικούς ασθενείς.

Η εξειδικευμένη Ορθοπεδική Κλινική και Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπό τον Δρ. Ανδρέα Πισκοπάκη, μετεκπαιδευθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Καθηγητή του Harvard University, Dr. Tom Minas, παρέχει σύγχρονες και τεκμηριωμένες θεραπευτικές λύσεις, πάντοτε με σεβασμό στις ανάγκες του ασθενούς και με στόχο την άριστη λειτουργική αποκατάσταση.

