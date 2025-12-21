Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε τα εσώρουχα σύμφωνα με τους γιατρούς

Ένας δερματολόγος τοποθετήθηκε σχετικά με το διαχρονικό ερώτημα: πόσο συχνά πρέπει να βάζουμε καθαρά και φρέσκα εσώρουχα.

Στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που συχνά προκαλούν διχογνωμία. Πόσο συχνά πρέπει να πλένουμε τα πόδια στο ντους; Πότε πρέπει να αλλάζουμε τα σεντόνια; Οι απόψεις διαφέρουν και οι δύο πλευρές φαίνονται ενοχλημένες από την άλλη.

Σχετικά με τα εσώρουχα, οι περισσότεροι θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να αλλάζουν καθημερινά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτό εξαρτάται από τον τύπο του εσώρουχου και το πόσο ιδρώνει κανείς.

Η δερματολόγος δρ Αντζου Μέθιλ δήλωσε στην Daily Mail: «Σε περιπτώσεις με περιορισμένη δραστηριότητα και χωρίς εφίδρωση, η αλλαγή εσώρουχου κάθε δύο μέρες μπορεί να είναι αποδεκτή. Τα πιο χαλαρά ανδρικά σχέδια, όπως τα μποξέρ, επιτρέπουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Newsweek το 2023, το 47% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι αλλάζει καθημερινά εσώρουχα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η αλλαγή εσώρουχου είναι σημαντική για την αποφυγή προβλημάτων του δέρματος. Η ειδικός περιποίησης δέρματος Σάρα Ρόμπερτς εξηγεί: «Άνδρες και γυναίκες διατρέχουν κίνδυνο ερεθισμού, εξανθημάτων ή επιδείνωσης υπαρχόντων παθήσεων, όπως έκζεμα ή ψωρίαση, όταν ξαναφορούν τα ίδια εσώρουχα χωρίς πλύσιμο. Αυτό οφείλεται στην τριβή και στην παγίδευση της υγρασίας».

Η δρ Ρόμπερτς προσθέτει ότι η διάρκεια χρήσης εξαρτάται και από τον σχεδιασμό των εσωρούχων. «Τα ανδρικά μποξέρ, αν και έρχονται λιγότερο σε επαφή με το δέρμα σε σχέση με τα γυναικεία εσώρουχα, δεν είναι αθώα – ιδιαίτερα όταν φοριούνται επανειλημμένα χωρίς αλλαγή».

Για τις γυναίκες, η υγεία του κόλπου είναι βασικός παράγοντας. Η παρατεταμένη χρήση του ίδιου εσώρουχου μπορεί να προκαλέσει πόνο, ερεθισμούς και ακόμη μολύνσεις όπως κολπική μυκητίαση ή βακτηριακή κολπίτιδα. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η έντονη εμμηνόρροια και η αυξημένη κολπική έκκριση, σύμφωνα με τον δερματολόγο δρ Αρχίτ Αγκαρβάλ.

Η δρ Χάνα Κόπελμαν τονίζει ότι για όσους ασκούνται έντονα ή ιδρώνουν πολύ, η αλλαγή εσώρουχου πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Επιπλέον, η ζέστη και η υγρασία επηρεάζουν την υγιεινή: «Σε θερμά και υγρά κλίματα, ίσως χρειάζεται να αλλάζετε τα εσώρουχα περισσότερες από μία φορές την ημέρα».

Συμπέρασμα: για να αποφύγετε ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας, καλό είναι να φοράτε κάθε μέρα φρέσκα εσώρουχα.