Λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το σπάνιο «χρυσό» αίμα

Το ανθρώπινο σώμα συνεχίζει να μας εκπλήσσει, και αποδεικνύεται ότι μόλις 50 άνθρωποι στον κόσμο διαθέτουν το εξαιρετικά σπάνιο «χρυσό» αίμα.

Παρά τους αιώνες μελετών της ιατρικής επιστήμης, συνεχώς ανακαλύπτουμε νέες ασθένειες, κυτταρικές δομές και ακόμη και σπάνιους τύπους αίματος. Η σημασία της γνώσης του δικού μας τύπου αίματος γίνεται εμφανής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μεταγγίσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ανοσολογική αντίδραση που ακόμη και να οδηγήσει σε θάνατο.

Ο πιο γνωστός και κοινός τύπος, όπως το O ή το A θετικό, θεωρείται ασφαλής για τις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως, για τους λίγους τυχερούς που έχουν το «χρυσό» αίμα, γνωστό και ως Rh null, η αξία του είναι τεράστια – όχι μόνο για τον ίδιο τον φορέα, αλλά και για την επιστημονική και ιατρική κοινότητα. Στην πραγματικότητα, το Rh null είναι τόσο σπάνιο που οι άνθρωποι που το έχουν ενθαρρύνονται να αποθηκεύουν το δικό τους αίμα σε καταψύκτη για έκτακτες ανάγκες, καθώς τα νοσοκομεία συνήθως δεν διαθέτουν κανένα.

Ο καθηγητής κυτταρικής βιολογίας του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, Ash Toye, εξηγεί: «Αν κάποιος δεχθεί αίμα δότη που περιέχει αντιγόνα διαφορετικά από τα δικά του, θα δημιουργήσει αντισώματα και θα επιτεθεί σε αυτό το αίμα. Μια δεύτερη μετάγγιση με το ίδιο αίμα μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή».

Το Rh null χαρακτηρίζεται από την απουσία και των 50 γνωστών αντιγόνων Rh. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς του δεν μπορούν να δεχθούν καμία άλλη μορφή αίματος, αλλά, ταυτόχρονα, το αίμα τους είναι εξαιρετικά πολύτιμο: οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να το δεχθούν με χαμηλό κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης, καθιστώντας το σχεδόν «καθολικό».

Η σπανιότητα του τύπου αυτού έχει οδηγήσει τους επιστήμονες στην προσπάθεια αναπαραγωγής του για ερευνητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Όπως επισημαίνει ο Toye: «Αν δεν υπάρχουν καθόλου αντιγόνα Rh, τότε πρακτικά δεν υπάρχει τίποτα για να αντιδράσει ο οργανισμός. Έτσι, αν κάποιος είναι τύπος O και Rh null, το αίμα του μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν καθολικό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κι άλλες ομάδες αίματος που πρέπει να ληφθούν υπόψη».

Για τους λιγοστούς τυχερούς που φέρουν αυτόν τον τύπο αίματος, η ύπαρξή τους μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για πολλούς ανθρώπους στο μέλλον, κάνοντάς τους ζωντανούς «ήρωες» στον ιατρικό κόσμο.