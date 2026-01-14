Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου.
- 1822 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο.
- 1907 - Σεισμός στο Κίνγκστον της Τζαμάικα σκοτώνει περίπου 1.000 άτομα.
- 1973 - Η συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ Aloha from Hawaii μεταδίδεται ζωντανά μέσω δορυφόρου και κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης.
- 2016 - Πεθαίνει ο Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Άλαν Ρίκμαν.
