Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου.

  • 1822 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο.
  • 1907 - Σεισμός στο Κίνγκστον της Τζαμάικα σκοτώνει περίπου 1.000 άτομα.
  • 1973 - Η συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ Aloha from Hawaii μεταδίδεται ζωντανά μέσω δορυφόρου και κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης.
  • 2016 - Πεθαίνει ο Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Άλαν Ρίκμαν.
